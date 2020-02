Mystifly lanza una nueva generación de plataforma de compra API y aerolínea de venta al por menor

- Mystifly anuncia el lanzamiento de una nueva generación de plataforma de compra API y aerolínea de venta al por menor

SINGAPUR, 20 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- Mystifly, principal mercado global de venta al por menor y compras de tarifas aéreas, anuncia el lanzamiento de su nueva generación de plataforma API de compra y venta al por menor de aerolínea de nueva generación 'Airline Shopping and Retailing Hub (ASR1.0)'. Con la introducción de la herramienta Branded Fares y ventas de productos complementarios de apoyo, esta plataforma API es una compra de una sola parada para todas las necesidades de compra de aerolínea para los intermediarios de viajes. ASR1.0 combina la venta al por menor de aerolíneas de bajo coste y servicios completos dentro de una plataforma única API.

Con los años, las ofertas de las aerolíneas se vieron restringidas en torno a la aproximación de venta de asientos que llevaron a una competición de precios y acomodamiento de la oferta de la aerolínea y para hacer que cada oferta de aerolínea sea diferente del producto de la competencia. La limitación de una aproximación centrada en el asiento en una cuenta de las plataformas de distribución de intermediarios indica además que los revendedores de viajes online carecen de capacidad para ofrecer elecciones de tarifas diversas con servicios secundarios para sus viajeros. Mystifly rellena este vacío con Branded Fares en la plataforma de distribución y comercialización de contenido de las aerolíneas denominada 'Airline Shopping and Retailing Hub (ASR)1.0'. Con ASR1.0, Mystifly permite además que las aerolíneas con capacidad NDC & OneOrder ofrezcan contenido con eficacia para los revendedores de viajes.

La oferta de la plataforma beneficia a los viajeros gracias a sus opciones con más itinerarios, tarifas mejoradas y más servicios de vuelo con la comodidad de comparar las opciones en un solo lugar. Los intermediarios de viajes ya pueden ayudar a los viajeros a personalizar su viaje al añadir otros servicios secundarios en su tabla, aumentando los beneficios e impulsando a la lealtad de marca de la aerolínea. Más de 20 de las principales aerolíneas mundiales se han unido a esta revolución al por menor, contando con más aerolíneas dentro de este canal.

"Durante una década, Mystifly ha crecido hasta ser un líder destacado en la industria minoristas de las aerolíneas. Con esta mejora, queremos dirigirnos a las limitaciones de distribución actuales de la industria y asegurar una experiencia de compra transparente. Creemos que los esfuerzos que se realizan para mejorar nuestra oferta Airfare beneficiarán a nuestros socios viajeros para crear mejores experiencias de cara a sus viajeros e impulsar la lealtad de marca para las aerolíneas venideras", comentó Rajeev Kumar, consejero delegado de Mystifly.

Acerca de Mystifly:

Fundada en 2009, Mystifly es un mercado de tarifas aéreas global B2B que ofrece capacidad de comercio minorista de tarifas aéreas y aerolíneas de más de 750 aerolíneas IATA y no IATA, incluyendo más de 180 LCC. El núcleo de Value Hub Marketplace de Mystifly para su estrategia futura aumenta las iniciativas de comercio aéreo, incluyendo NDC, One Order y NewGen ISS, llevando la distribución, cumplimiento y pago a una sola plataforma. La gama de productos de Mystifly la utilizan más de 2.500 intermediarios de viajes online globales.

