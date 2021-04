MZ Estudos | Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes Arquivados na CVM no 1T21

SÃO PAULO, 14 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A MZ, líder em soluções de relações com investidores, visando informar sobre as movimentações das empresas de capital aberto e demais assuntos relacionados, divulgou um Estudo consolidado sobre Comunicados ao Mercado e Fatos Relevantes Arquivados na CVM no 1T21 pelas 239 empresas com ações negociadas na B3. Semanalmente, a MZ envia Dados Semanais por setor que contêm os links para cada Comunicado ao Mercado e/ou Fato Relevante arquivado pelas empresas e o Estudo é a consolidação dessas informações no trimestre.