n2 Group élargit son portefeuille HPC/IA en acquérant la société de services gérés X-ISS

OXFORD, Angleterre, 18 octobre 2024 /PRNewswire/ -- n2 Group, la société d'investissement dans les technologies informatiques transformatrices, annonce l'acquisition de X-ISS, spécialiste du calcul haute performance (HPC) et de l'intelligence artificielle (IA). L'arrivée de X-ISS vient étoffer le portefeuille du groupe (qui rejoint NAG, VSNi, BioTeam et STAC) en accélérant les progrès en matière de technologie et de calcul, en s'appuyant sur l'innovation et l'excellence technique tout en priorisant la croissance à long terme.

n 2 Group investit de manière sélective dans des entreprises d'informatique technique ayant un impact commercial important dans divers secteurs, en fournissant un soutien opérationnel et une approche collaborative de l'innovation et de la transformation des entreprises. L'arrivée de X-ISS viendra encore renforcer les références déjà solides du groupe en matière de HPC/IA, avec NAG, STAC et BioTeam enrichissant déjà cet espace.

X-ISS est un pionnier des services gérés spécifiquement conçus pour le HPC/l'IA. Grâce à sa compréhension approfondie des complexités matérielles et logicielles du HPC et de l'IA, il fournit à ses clients des services de bout en bout à fort impact grâce à l'intégration, l'optimisation et la gestion des systèmes HPC/IA. L'intégration de X-ISS dans n2 Group s'inscrit dans la vision du groupe qui consiste à améliorer l'accessibilité, la qualité et la robustesse des solutions informatiques pour permettre une plus grande productivité dans l'industrie.

X-ISS fonctionnera comme une entreprise autonome au sein de n2 Group, en conservant sa marque, son identité et son éthique. Le statut de n2 Group en tant qu'organisation indépendante, soutenue par ses membres et sans parties prenantes financières externes, lui permet de continuer à fournir des conseils impartiaux basés sur les besoins et les défis technologiques de ses clients. Les synergies entre les groupes permettront d'accroître l'innovation et la collaboration, ce qui renforcera la position du groupe et l'incidence à long terme sur le marché du HPC/de l'IA.

« X-ISS renforce la communauté n2 dans le domaine stratégiquement important du HPC/de l'IA », a déclaré Adrian Scales, directeur des investissements et des partenariats chez n2 Group. « En tant que fournisseur de services HPC respecté, X-ISS aide ses clients à naviguer dans un paysage de plus en plus complexe sur le plan des technologies et des intégrations logicielles avec l'IA et l'analytique. L'acquisition constitue un solide complément des capacités existantes du groupe en matière de services professionnels HPC, et nous sommes ravis de les accueillir à bord. »

« Il s'agit d'une étape importante pour X-ISS. », a déclaré Deepak Khosla, PDG de X-ISS. « Le partenariat avec n2 Group nous permettra d'améliorer notre solution phare ManagedHPC en tirant parti des services complémentaires et des développements de produits de n2, ce qui nous permettra d'offrir une valeur ajoutée encore plus grande à nos clients. Alors que les entreprises sont confrontées à des défis croissants avec des technologies complexes telles que l'IA et le cloud computing, nous sommes désormais mieux équipés pour les soutenir avec la même qualité, la même passion et le même partenariat qui définissent X-ISS. Je me réjouis des possibilités que cela peut offrir aux clients actuels et futurs de X-ISS. »

À propos de n2 Group

Chez n2 Group, nous transformons l'investissement informatique et technologique en adoptant une approche radicalement nouvelle. Nos entreprises sont toutes des leaders du marché de produits ou de services informatiques bien établis et orientés vers un but précis. Nous stimulons la croissance durable à long terme en apportant un soutien au niveau du groupe en matière de stratégie, de développement commercial, d'innovation et d'opérations. Sans actionnaires ni intérêts financiers extérieurs, nous réinvestissons tous les bénéfices dans le groupe ou dans la communauté, renforçant ainsi notre engagement en faveur d'un impact social positif grâce aux avancées technologiques.

Les sociétés de n 2 Group sont à la pointe de l'informatique et de l'infrastructure IT, aidant les clients de divers secteurs à être plus productifs, innovants ou à réduire les risques grâce à des logiciels et des services avancés. En pleine expansion dans les domaines du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle et de l'informatique scientifique, nos entreprises conservent leurs marques et identités propres, mais bénéficient du réseau élargi offert par le groupe.

Sociétés de n 2 Group

BiTeam : Le conseil en informatique scientifique intègre les technologies, les données et les cultures pour accélérer la science.

NAG : Produits et services avancés dans le domaine des algorithmes, de l'optimisation, du calcul haute performance et de l'IA.

STAC : Services financiers indépendants, recherche technologique et événements communautaires.

VSNi : Des solutions statistiques éprouvées et une expertise en matière de données qui favorisent l'innovation et la réussite.

X-ISS : Solutions de gestion et d'analyse de pointe pour les systèmes HPC/IA.

Pour obtenir des informations plus détaillées et les dernières mises à jour, consultez le site de n2 Group.

