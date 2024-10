n2 Group erweitert HPC/KI-Portfolio durch Übernahme des Managed-Services-Unternehmens X-ISS AI

OXFORD, England, 18. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- n2 Group, das Investmentunternehmen für transformative Computertechnologie, gibt die Übernahme von X-ISS bekannt, dem Spezialisten für High-Performance-Computing (HPC) und KI. Mit der Übernahme von X-ISS erweitert die Gruppe ihr Portfolio – neben NAG, VSNi, BioTeam und STAC – und treibt die Entwicklung von Technologien und Berechnungen voran, gestützt auf Innovation, technische Exzellenz und den Fokus auf langfristiges Wachstum.

n 2 Group investiert selektiv in Unternehmen aus dem Bereich der technischen Informatik, die in einer Vielzahl von Sektoren einen starken Einfluss auf die Wirtschaft haben, und bietet operative Unterstützung sowie einen kooperativen Ansatz für Innovation und Geschäftsumwandlung. Die Übernahme von X-ISS wird die bereits starken HPC/AI-Referenzen der Gruppe weiter stärken. NAG, STAC und BioTeam gehören bereits zu diesem Bereich.

X-ISS ist ein Pionier auf dem Gebiet von Managed Services, die speziell für HPC/AI entwickelt wurden. Mit seinem tiefgreifenden Verständnis der Hardware- und Softwarekomplexität im Bereich HPC und KI liefert das Unternehmen seinen Kunden durch die Integration, Optimierung und Verwaltung von HPC/KI-Systemen äußerst wirkungsvolle End-to-End-Services. Die Integration von X-ISS in n2 Group steht im Einklang mit der Vision der Gruppe, die Zugänglichkeit, Qualität und Robustheit von Computerlösungen zu verbessern, um eine höhere Produktivität in der Industrie zu ermöglichen.

X-ISS wird als eigenständiges Unternehmen innerhalb von n2 Group tätig sein und seine Marke, seine Identität und sein Ethos beibehalten. n2 Group hat den Status als unabhängige, von den Mitgliedern unterstützte Organisation ohne externe finanzielle Interessengruppen. Dies ermöglicht es X-ISS, weiterhin unparteiische Beratung auf der Grundlage der technologischen Bedürfnisse und Herausforderungen seiner Kunden anzubieten. Die gruppenübergreifenden Synergien werden eine stärkere Innovation und Zusammenarbeit ermöglichen und die Position der Gruppe und ihren langfristigen Einfluss auf den HPC/AI-Markt stärken.

„X-ISS stärkt die n2 Community im strategisch wichtigen Bereich HPC/AI", sagte Adrian Scales, leitender Direktor für Investments und Partnerschaften bei n2 Group. „Als angesehener Boutique-HPC-Dienstleister hilft X-ISS seinen Kunden, sich in einer zunehmend komplexen Landschaft von Technologien und Software-Integrationen mit KI und Analytik zurechtzufinden. Die Akquisition ist eine hervorragende Ergänzung zu den bestehenden HPC-Dienstleistungen der Gruppe, und wir freuen uns, sie an Bord zu haben."

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für X-ISS", sagte Deepak Khosla, Geschäftsführer von X-ISS. „Durch die Partnerschaft mit n2 Group können wir unser Flaggschiff-Produkt, die ManagedHPC-Lösung, verbessern, indem wir die komplementären Dienstleistungen und Produktentwicklungen von n2 nutzen und so unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert bieten können. Unternehmen werden mit komplexen Technologien wie KI und Cloud Computing vor immer größere Herausforderungen gestellt und wir sind jetzt noch besser gerüstet, um sie mit der gleichen Qualität, Leidenschaft und Partnerschaft zu unterstützen, die X-ISS auszeichnet. Ich bin begeistert von den Möglichkeiten, die sich daraus für die derzeitigen und zukünftigen Kunden von X-ISS ergeben."

Informationen zu n2 Group

Bei n2 Group transformieren wir Computer- und Technologieinvestitionen mit einem radikal neuen Ansatz. Unsere Unternehmen sind allesamt etablierte, zielgerichtete Marktführer bei Computerprodukten oder -dienstleistungen. Wir fördern langfristiges, nachhaltiges Wachstum durch Unterstützung auf Konzernebene in den Bereichen Strategie, Geschäftsentwicklung, Innovation und Betrieb. Da wir keine Aktionäre oder externen finanziellen Interessen haben, reinvestieren wir alle Gewinne wieder in die Gruppe oder in die Gemeinschaft und verstärken so unser Engagement für positive soziale Auswirkungen durch technologische Fortschritte.

Die Unternehmen von n 2 Group sind führend im Bereich Computer und IT-Infrastruktur und helfen Kunden in verschiedenen Branchen, durch fortschrittliche Software und Dienstleistungen produktiver und innovativer zu werden oder Risiken zu reduzieren. Unsere Unternehmen, die in den Bereichen High-Performance-Computing, künstliche Intelligenz und wissenschaftliches Rechnen rasch expandieren, behalten ihre eigenen Marken und Identitäten, profitieren aber von dem erweiterten Netzwerk, das ihnen die Gruppe bietet.

Unternehmen von n 2 Group

BioTeam: Wissenschaftliche Rechenberatung, die Technologien, Daten und Kulturen integriert, um die Wissenschaft zu beschleunigen.

NAG: Fortschrittliche Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Algorithmen, Optimierung, High-Performance-Computing und KI.

STAC: Unabhängige Forschung im Bereich Finanzdienstleistungstechnologie und Community-Events.

VSNi: Bewährte statistische Lösungen und Datenkenntnisse, die Innovation und Erfolg fördern.

X-ISS: Branchenführende Management- und Analyselösungen für HPC/KI-Systeme.

Ausführlichere Informationen und die neuesten Updates finden Sie unter n2 Group.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2271328/n2_Group_Logo.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2533549/XISS_Logo.jpg