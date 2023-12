Na COP28, a Trina Solar fomenta o desenvolvimento verde, de baixo carbono e sustentável por meio de inovação e colaboração

CHANGZHOU, China, 12 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Na 28ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (United Nations Framework Convention on Climate Change – COP28), que está sendo realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Trina Solar fez um apelo por inovação tecnológica e colaboração com parceiros globais para apoiar a transição mundial para a energia limpa. A empresa também salientou a importância do desenvolvimento verde, de baixo carbono e sustentável.

A Trina Solar, como produtora de energia verde, coloca assiduamente em prática sua filosofia de desenvolvimento verde e está comprometida com sua missão de "Energia solar para todos". Com sua plataforma de tecnologia de ponta de 210 mm combinada com a tecnologia i-TOPCon Advanced do tipo n, a Trina Solar lidera o setor fotovoltaico na era dos 700W+.

Os produtos da empresa são utilizados em muitos cenários, inclusive pastoreio solar, agricultura agrovoltaica, projetos fotovoltaicos de pesca, áreas de subsidência de mineração de carvão e desertos. Até o terceiro trimestre deste ano, a Trina Solar havia enviado 170 GW de módulos fotovoltaicos no mundo inteiro, apoiando assim a transição para a sustentabilidade ambiental.

A TÜV Rheinland concedeu à Trina Solar as certificações LCA e de pegada de carbono do produto para toda a linha de módulos Vertex de 210 mm, demonstrando sua capacidade de gerenciamento de baixo carbono de ciclo completo. A Trina Solar foi pioneira na declaração ambiental de produtos e na certificação de pegada de carbono para módulos do tipo n no setor e fez parcerias com outros fabricantes para desenvolver materiais de silício com baixo teor de carbono, reduzindo consideravelmente as emissões de carbono. A Trina Solar está construindo um parque industrial de energia nova com emissão zero de carbono na província de Qinghai, que integra fornecimento de energia, rede elétrica, carga e armazenamento de energia. Sua unidade em Yiwu, na província de Zhejiang, é a primeira fábrica do setor fotovoltaico a receber o status de carbono zero.

A Trina Solar colabora com parceiros globais, incluindo os do Oriente Médio, para apoiar a transição verde local. A empresa tem relações profundas com os Emirados Árabes Unidos e o Oriente Médio como um todo. A Trina Solar forneceu 800 MW de módulos Vertex para o projeto solar fotovoltaico AI Dhafra, de 2 GW, em Abu Dhabi, uma das maiores usinas de energia solar em um único local do mundo. Em outubro, a Trina Solar assinou um memorando de entendimento para colaboração em projetos nos Emirados Árabes Unidos para construir uma capacidade verticalmente integrada que abrange toda a cadeia industrial. Esse projeto promoverá significativamente o novo setor de energia nos Emirados Árabes Unidos.

A Trina Solar está comprometida em liderar o caminho em soluções inteligentes de energia fotovoltaica e armazenamento de energia, e facilitar a transformação de novos sistemas de energia para um futuro com emissões líquidas zero. A Trina Solar e o World Wildlife Fund (WWF) fazem um apelo conjunto por ações para dar mais uma hora para a Terra com energia limpa. A empresa foi incluída na lista Top 100 Innovators in Global Energy Transition 2022 da Reuters e foi nomeada Líder em Descarbonização pela Câmara de Comércio da União Europeia na China.

A Trina Solar está trabalhando para globalizar sua capacidade de produção, prestação de serviços, gestão de operações e sistemas de controle de riscos. Aguardamos ansiosamente a colaboração com todas as partes interessadas globais para construir um novo sistema de energia e alcançar crescimento compartilhado por meio de discussão e inovação conjunta.

FONTE Trina Solar Co., Ltd