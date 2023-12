Trina Solar wirbt auf der COP28 für eine umweltfreundliche, kohlenstoffarme und nachhaltige Entwicklung durch Innovation und Kooperation

CHANGZHOU, China, 29. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Auf der 28. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP28), die derzeit in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) stattfindet, hat Trina Solar zur technologischen Innovation und Kooperation mit globalen Partnern aufgerufen, um den weltweiten Umstieg auf saubere Energie zu unterstützen. Das Unternehmen betonte auch die Bedeutung einer umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Entwicklung.

Als Erzeuger von umweltfreundlicher Energie setzt Trina Solar seine ökologische Entwicklungsphilosophie konsequent in die Praxis um und sieht sich seiner Mission „Solarenergie für alle" verpflichtet. Mit seiner hochmodernen 210-mm-Technologieplattform, gepaart mit der fortschrittlichen n-Typ-Technologie i-TOPCon, führt Trina Solar die PV-Branche in das Zeitalter der Solarmodule mit mehr als 700 W.

Die Produkte des Unternehmens werden in vielen Bereichen eingesetzt, einschließlich Agri-PV für Tierhaltung, Ackerbau und Aquakulturen, in ehemaligen Bergbaugebieten und in Wüsten. Bis zum dritten Quartal dieses Jahres hat Trina Solar weltweit 170 GW an PV-Modulen geliefert und damit den Wechsel in Richtung ökologische Nachhaltigkeit unterstützt.

TÜV Rheinland hat Trina Solar Zertifizierungen für LCA (Lebenszyklusbeurteilung) und Produkte mit geringem CO2-Fußabdruck für die gesamte Palette der 210-mm-Vertexmodule verliehen. Dadurch wird seine Fähigkeit für das kohlenstoffarme Management über den gesamten Produktzyklus hinweg bewiesen. Trina Solar war Vorreiter in der Branche bei der Umweltproduktdeklaration (EDP) und Zertifizierung des CO2-Fußabdrucks für n-Typ-Module und hat sich mit anderen Herstellern zusammengeschlossen, um kohlenstoffarme Siliziummaterialien zu entwickeln und so die CO2-Emissionen in hohem Maße zu verringern. Trina Solar baut derzeit in der Provinz Qinghai einen CO2-neutralen Gewerbepark für neue Energie, der Stromversorgung, Stromnetz, Leistungs- und Energiespeicher einbindet. Sein Standort Yiwu in der Provinz Zhejiang ist das erste Fertigungswerk in der PV-Branche, dem ein Null-Kohlestoff-Status verliehen wurde.

Trina Solar arbeitet mit globalen Partnern, auch im Nahen Osten, zusammen, um den grünen Umstieg vor Ort zu unterstützen. Das Unternehmen pflegt enge Beziehungen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem gesamten Nahen Osten. Trina Solar lieferte 800 MW an Vertex-Modulen für das 2 GW Al Dhafra Solar PV-Projekt in Abu Dhabi, eines der weltweit größten Sonnenkraftwerke an einem einzigen Standort. Im Oktober unterzeichnete Trina Solar eine gemeinsame Absichtserklärung für ein Kooperationsprojekt in den Vereinigten Arabischen Emiraten, um vertikal integrierte Kapazitäten aufzubauen, die die gesamte Industriekette umfassen. Dieses Projekt wird die neue Energiewirtschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten maßgeblich vorantreiben.

Trina Solar ist bestrebt, den Weg für intelligente PV- und Energiespeicherlösungen zu weisen und die Umwandlung neuer Stromversorgungssysteme für eine Netto-Null-Zukunft zu unterstützen. Gemeinsam rufen Trina Solar und World Wildlife Fund (WWF) zu Aktionen auf, um der Erde mit sauberer Energie eine weitere Stunde zu schenken. Das Unternehmen wurde von Reuters in die Liste der Top 100 Innovatoren der globalen Energiewende 2022 aufgenommen und von der Handelskammer der Europäischen Union in China als führendes Unternehmen bei der Dekarbonisierung bezeichnet.

Trina Solar arbeitet für die Globalisierung seiner Produktionskapazitäten, der Bereitstellung von Dienstleistungen, des Betriebsmanagements und der Risikokontrollsysteme. Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit allen globalen Akteuren, um ein neues Energiesystem aufzubauen und durch Diskussionen und gemeinsame Innovationen ein gemeinsames Wachstum zu erzielen.