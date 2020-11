Na het ophalen van €14,6 miljoen waagt Change de sprong naar het handelen

Na de succesvolle crowdfunding-campagne, die meer dan €14,6 miljoen opbracht en nu wordt gesteund door meer dan 7.000 investeerders, zal de nieuwe handelsoptie van Change investeerders de mogelijkheid bieden om een aandeel in het bedrijf te verkrijgen door een deel van het eigen vermogen te kopen. Change is op unieke wijze gepositioneerd als een investeringsapp die voortdurend uitstapmogelijkheden biedt voor backers. Investeerders kunnen eenvoudig hun holdings verkopen via Funderbeam of via de mobiele app van Change.

"We hebben Change opgericht met de missie om investeren open en toegankelijk te maken voor iedereen ter wereld en we zijn enthousiast over dit nieuwe hoofdstuk," zegt Kristjan Kangro, CEO van Change. "Door het mogelijk te maken aandelen van Change via Funderbeam te verhandelen, zullen investeerders een grotere kans krijgen om deel uit te maken van het succes van ons bedrijf."

Het platform van Change dat erg gebruiksvriendelijk is voor beginners, is geweldig voor degenen die geïnteresseerd zijn om cryptocurrencies te gaan verhandelen. Gebruikers kunnen eenvoudig Bitcoin kopen, verkopen en versturen zonder kosten. Datzelfde geldt voor de andere populaire cryptocurrencies die worden verhandeld aan toonaangevende prijzen. Ze kunnen ook eenvoudig geld uitgeven met een VISA-debetkaart die veel rente opbrengt en die elk actief omzet in euro en wordt ondersteund op 40 miljoen locaties wereldwijd. De investeringsapp van Change werd al meer dan 115.000 keer gedownload in 31 landen.

Naast de handel op Funderbeam zal Change ook toonaangevende functies introduceren zoals investeringen in start-ups en stocks CFD tegen het einde van 2020.

Om te investeren in Change via Funderbeam, bezoek de link hier . Voor meer informatie over Change, bezoek https://www.changeinvest.com/ .

Over Change:

Change is financieel technologiebedrijf dat een missie heeft om iedereen ter wereld de kans te geven om te investeren. Change is opgericht in 2016 in Singapore en wordt snel één van de toonaangevende investeringsapps in Europa. De app werd al 115.000 keer gedownload in 31 landen. Het doel van Change is om de meest gebruikte en eenvoudige investeringsapp te worden in de EU.

