Nachtfahrten sicherer machen: Raytrons Automobil-Wärmebildkamera in über 20 Fahrzeugmodellen integriert

LAS VEGAS, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Da Dunkelheit, schlechte Sichtverhältnisse und widrige Wetterbedingungen ein erhöhtes Risiko für die Fahrsicherheit darstellen, entwickeln sich die Wahrnehmungssysteme in Fahrzeugen von „Einzelsensoren" hin zur „Sensorfusion". Raytron, ein führender Anbieter von Infrarot-Wärmebildtechnik, gab bekannt, dass es Partnerschaften mit über 15 führenden OEMs geschlossen hat und seine Wärmebildkameras für den Automobilbereich in mehr als 20 Fahrzeugmodellen zum Einsatz kommen. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Nachtsicht und Allwetterwahrnehmung intelligenter Fahrzeuge.

Wärmebildtechnik verbessert die Sicherheit von Personenkraftwagen bei Nacht

Kollisionen mit Tieren und Fußgängern sind nach wie vor ein kritischer Schwachpunkt der nächtlichen Verkehrssicherheit. Während herkömmliche Scheinwerfer in der Regel eine Sichtweite von 100 bis 150 Metern bieten, erreichen die Automobil-Wärmebildkameras von Raytron mehr als das Doppelte dieser Reichweite und erweitern die Erkennung auf über 300 Meter. Durch die Erfassung kontrastreicher thermischer Signaturen identifiziert das System Fußgänger, Tiere und Hindernisse in völliger Dunkelheit weit früher als Kameras mit sichtbarem Licht. Wenn es in ein thermisches AEB-System integriert ist, wie es im Zeekr 9X zum Einsatz kommt, kann das Fahrzeug eine autonome Notbremsung einleiten, wenn der Fahrer nachts Gefahren nicht wahrnimmt, wodurch das Risiko von nächtlichen Kollisionen erheblich verringert wird.

Zuverlässige Wahrnehmung für Nutzfahrzeuge in extremen Umgebungen

Nutzfahrzeuge wie Bergbau-Lkw und Schwerlast-Gütertransporter sind häufig in staubigen, nebligen, sandsturmreichen und schlecht einsehbaren Umgebungen im Einsatz. Diese „Sichtbehinderungen" beeinträchtigen die Leistung von Kameras mit sichtbarem Licht und LiDAR-Sensoren erheblich. Im Gegensatz dazu bietet die Langwellen-Infrarot-Technologie (LWIR), die im Wellenlängenbereich von 8 bis 14 μm arbeitet, eine überlegene Durchdringung der Atmosphäre. Für Schwerlastfahrzeuge mit verlängerten Bremswegen ist die frühzeitige Erkennung von Hindernissen eher eine Sicherheitsnotwendigkeit als nur eine Funktion. Die Automobil-Wärmebildkameras von Raytron werden bereits in zahlreichen Nutzfahrzeugen eingesetzt, darunter Breton, Kargobot und Zhizi Automobile, und tragen so zu mehr Sicherheit im Bergbau, in der Logistik und im industriellen Transportwesen bei.

Sensorfusion treibt die Zukunft autonomer Fahrzeuge voran

Beim autonomen Fahren der Stufe L4 kann ein einzelner Sensor Schwierigkeiten haben, komplexe Sonderfälle zu bewältigen. Die Sensorfusion – die Kombination aus Kamera für sichtbares Licht, LiDAR, 4D-mmWave-Bildradar und Infrarot-Wärmebildgebung – ist zum Industriestandard für robuste Wahrnehmung geworden. Die Wärmebildgebung bietet einen einzigartigen Vorteil, da sie sich in Nacht- und schlechten Sichtverhältnissen auszeichnet und die Erkennung gefährdeter Verkehrsteilnehmer (VRUs) durch deren Wärmesignaturen verbessert. Die Automobil-Wärmebildkameras von Raytron wurden bereits erfolgreich in das Robotaxi von DiDi Autonomous Driving integriert und bieten eine wichtige Wahrnehmungsebene für sicheres und zuverlässiges Fahren.

