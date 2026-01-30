Rendre la conduite de nuit plus sûre : la caméra thermique automobile de Raytron équipe plus de 20 modèles de véhicules

LAS VEGAS, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'obscurité, la faible visibilité et le mauvais temps font peser des risques plus importants sur la sécurité de la conduite, les architectures de perception automobile évoluent d'un « capteur unique » à une « fusion des données des capteurs » Raytron, leader dans le domaine de l'imagerie thermique infrarouge, a annoncé qu'il avait établi des partenariats avec plus de 15 équipementiers de premier plan et que ses caméras thermiques automobiles avaient été déployées sur plus de 20 modèles de véhicules, marquant ainsi une étape importante dans la vision nocturne et la perception par tous les temps pour les véhicules intelligents.

L'imagerie thermique améliore la sécurité de nuit des véhicules de tourisme

Les collisions avec des animaux et des piétons restent un point sensible de la sécurité routière de nuit. Alors que les phares conventionnels offrent généralement une visibilité de 100 à 150 mètres, les caméras thermiques automobiles de Raytron ont une portée plus de deux fois supérieure, avec une détection à plus de 300 mètres. En capturant des signatures thermiques à fort contraste, le système identifie les piétons, les animaux et les obstacles dans l'obscurité totale bien plus tôt que les caméras à lumière visible. Lorsqu'il est intégré à un système AEB à base thermique, tel que celui déployé sur le Zeekr 9X, le véhicule peut déclencher un freinage d'urgence autonome si les conducteurs ne perçoivent pas les dangers la nuit, ce qui réduit considérablement le risque de collisions nocturnes.

Fiabilité de la perception pour les véhicules commerciaux dans des environnements extrêmes

Les véhicules commerciaux, tels que les tombereaux de chantier et les transporteurs de marchandises lourds, circulent fréquemment dans la poussière, le brouillard, les tempêtes de sable et les environnements à faible visibilité. Ces « obscurcissants » naturels dégradent considérablement les performances des caméras à lumière visible et des capteurs LiDAR. En revanche, la technologie infrarouge de grande longueur d'onde (LWIR - Long-Wave InfraRed), fonctionnant dans la plage de longueurs d'onde comprises entre 8 et 14 μm, offre une pénétration atmosphérique supérieure. Pour les véhicules utilitaires lourds dont les distances de freinage sont longues, la détection précoce des obstacles est une nécessité de sécurité plutôt qu'une simple fonctionnalité. Les caméras thermiques automobiles de Raytron sont déjà déployées sur de nombreux véhicules commerciaux, tels que Breton, Kargobot et Zhizi Automobile, et contribuent à rendre plus sûres les opérations dans les secteurs de l'exploitation minière, de la logistique et du transport industriel.

La fusion des données des capteurs, moteur de l'avenir des véhicules autonomes

Dans le cadre de la conduite autonome L4, un seul capteur peut s'avérer insuffisant pour traiter des situations complexes. La fusion des données des capteurs (combinant caméra à lumière visible, LiDAR, radar d'imagerie 4D à ondes millimétriques et imagerie thermique infrarouge) est devenue la norme industrielle en matière de perception robuste. L'imagerie thermique offre un avantage unique en excellant dans les scénarios nocturnes et à faible visibilité et en améliorant la détection des usagers de la route vulnérables (URV) grâce à leur signature thermique. Les caméras thermiques automobiles de Raytron ont déjà été intégrées avec succès dans le Robotaxi de DiDi Autonomous Driving, fournissant une couche de perception critique pour une conduite sûre et fiable.

