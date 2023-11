NAG lance son service géré de superordinateur virtuel, redéfinissant l'accessibilité et la simplicité du calcul haute performance pour les utilisateurs industriels

OXFORD, Angleterre, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- NAG, la principale société en algorithmes et services de superordinateurs, a annoncé aujourd'hui le lancement de son service géré de superordinateur virtuel (Virtual Supercomputer Managed Service, VSMS). S'appuyant sur la vaste expérience de NAG dans la prestation de services gérés de calcul haute performance (HPC) de classe mondiale, ce nouveau service novateur réduit les risques et simplifie l'accès au HPC pour les clients industriels de tous les secteurs grâce à une combinaison unique de technologies de pointe et d'expertise métier.

Depuis plus d'une décennie, NAG gère des opérations de HPC en gros pour des clients industriels, et a plus récemment effectué des migrations approfondies de charges de travail industrielles vers le cloud. Ces expériences ont révélé qu'il existe une demande croissante de simulation de HPC, mais que les clients rencontrent de plus en plus de difficultés et de défis en raison du manque d'expertise, de la complexité croissante de l'infrastructure et de l'imprévisibilité des charges de travail. Ces défis entraînent des dépassements de délais dans les projets, des contraintes de personnel, une augmentation vertigineuse des coûts et une réduction de la production scientifique.

Le service de superordinateur virtuel géré (VSMS) de NAG libère les clients de la responsabilité de répondre à des exigences de calculs complexes en garantissant la satisfaction de ces exigences par le biais d'un accord de niveau de service. Ce service s'appuie sur une puissante plateforme d'approvisionnement, de gestion et de maintenance, mais offre aux clients une interface web simple, conviviale et personnalisable. Cette interface automatise l'exécution de tâches et de flux de travail, ainsi que l'approvisionnement et la maintenance des clusters, tout en gérant les coûts. Pendant ce temps, les experts de NAG personnalisent, ajustent et entretiennent les clusters sur la plateforme Google Cloud (GCP) au nom des clients, assurant ainsi la maintenabilité et l'efficacité tout en respectant les limites budgétaires.

« Nous constatons les mêmes préoccupations de la part des utilisateurs industriels du HPC depuis un certain temps », a déclaré Adrian Tate, PDG de NAG. « Leurs scientifiques et ingénieurs passent moins de temps à faire de la science et de l'ingénierie et plus de temps à gérer leurs environnements de calcul. Cette situation entraîne des résultats inefficaces, un risque de projet plus élevé, des coûts accrus et une production finale réduite. Grâce au VSMS, NAG vise à transférer la responsabilité du HPC entre les mains d'experts en HPC. Ces experts conçoivent et provisionnent des clusters évolutifs adaptés aux besoins des clients, tout en rendant l'accès aussi simple que possible pour ces derniers. Les clients devraient constater une augmentation de la production scientifique avec des coûts totaux réduits et un risque de projet moindre. »

En optant pour le VSMS de NAG, les clients bénéficieront des avantages suivants :

Intégration optimisée des flux de travail : facilite une transition immédiate et sans difficulté vers le HPC cloud avancé, assurant une continuité sans faille.

facilite une transition immédiate et sans difficulté vers le HPC cloud avancé, assurant une continuité sans faille. Amélioration du rendement scientifique : en allégeant les charges administratives, le service donne aux équipes la possibilité d'approfondir leurs recherches, favorisant ainsi la découverte de nouvelles avancées.

en allégeant les charges administratives, le service donne aux équipes la possibilité d'approfondir leurs recherches, favorisant ainsi la découverte de nouvelles avancées. Opérations sécurisées : grâce à des ressources évolutives, le VSMS garantit le fonctionnement fluide des tâches cruciales, réduisant au minimum les retards et maximisant l'efficacité.

À propos de NAG

NAG fournit des logiciels numériques et des services techniques de pointe aux secteurs de la banque et de la finance, de l'énergie, de l'ingénierie et des études de marché, ainsi qu'aux institutions universitaires et gouvernementales. Mondialement reconnue pour la NAG® Library, la collection d'algorithmes numériques la plus rigoureuse et la plus robuste qui soit, NAG propose également des produits de différenciation automatique, d'apprentissage automatique et d'optimisation mathématique, ainsi que des services de conseil technique de classe mondiale dans les domaines du calcul haute performance (HPC), du HPC dans le cloud et d'autres domaines du calcul numérique. Fondée en 1970 et faisant maintenant partie du groupe n2, NAG a son siège social à Oxford, au Royaume-Uni, et possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Plus de 50 ans d'expérience dans la finance et l'ingénierie numérique

En tant qu'entreprise à but non lucratif, NAG réinvestit ses revenus dans la recherche et le développement

Elle possède la plus grande collection commercialement disponible d'algorithmes mathématiques

60 à 70 % des plus grandes banques d'investissement mondiales utilisent les logiciels de NAG

Pour plus d'informations sur NAG et son service géré de superordinateur virtuel, rendez-vous sur le site innovate.nag.com/vsms