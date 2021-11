Nagarro affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 33,7 % en glissement annuel au troisième trimestre 2021

FRANCFORT, Allemagne, 16 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial en matière de solutions d'ingénierie et de technologie numériques, a annoncé aujourd'hui ses chiffres financiers non vérifiés pour le troisième trimestre de 2021 et a publié ses états financiers au titre des neufs premiers mois de l'année.

En raison de la forte demande enregistrée, le chiffre d'affaires est passé de 105,4 millions d'euros au troisième trimestre 2020 à 141,0 millions d'euros au troisième trimestre 2021, soit une hausse de 33,7 % en glissement annuel et de 10,7% en glissement trimestriel par rapport à 127,3 millions d'euros au deuxième trimestre 2021. La croissance du chiffre d'affaires en valeur monétaire constante en glissement annuel au troisième trimestre de 2021 a été de 33,6 %. Le bénéfice brut est passé de 34,9 millions d'euros au troisième semestre 2020 à 40,0 millions d'euros au troisième semestre 2021. La marge brute a baissé, passant de 33,1 % au troisième trimestre de 2020 à 28,4 % au troisième trimestre de 2021. L'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements) ajusté a augmenté de 1,3 million d'euros pour s'établir à 21,7 millions d'euros (15,4 % du chiffre d'affaires) au troisième trimestre 2021, contre 20,4 millions d'euros (19,4 % du chiffre d'affaires) au troisième trimestre 2020. Il convient de noter ici que les résultats du troisième trimestre de 2020 comprenaient l'effet des réductions de salaires enregistrées en réponse à la survenue de la pandémie de Covid-19. En outre, l'inflation des salaires et le transport d'un grand nombre de stagiaires ont pesé sur la marge brute et sur l'EBITDA ajusté au troisième trimestre 2021, malgré un certain soulagement observé en raison de la réduction des voyages et des factures de services publics.

L'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements) a augmenté de 1,6 million d'euros pour s'établir à 19,2 millions d'euros au troisième trimestre 2021, contre 17,6 millions d'euros au troisième trimestre 2020. Nos ajustements les plus importants de l'EBITDA au troisième trimestre 2021 concernent les charges liées aux options d'achat d'actions de 1,6 million d'euros et les charges de 0,5 million d'euros liées au roulement de participations ne donnant pas le contrôle. L'EBIT a augmenté de 1,1 million d'euros pour atteindre 13,4 millions d'euros au troisième trimestre 2021, contre 12,4 millions d'euros au troisième trimestre 2020. Le bénéfice net a diminué de 0,7 million d'euros pour s'établir à 8,4 millions d'euros au troisième trimestre 2021, contre 9,1 millions d'euros au troisième trimestre 2020.

Résultats au titre des neuf premiers mois

Les revenus de Nagarro au titre des neuf mois de 2021 ont atteint 384,0 millions d'euros, contre 321,4 millions d'euros pour la même période en 2020, soit une hausse de 19,5 %. La croissance du chiffre d'affaires en valeur monétaire constante a été de 22,1 %. Le bénéfice brut est passé de 105,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020 à 112,1 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021. La marge brute a baissé, passant de 32,9 % au cours des neuf premiers mois de 2020 à 29,2 % au cours des neuf premiers mois de 2021. L'EBITDA ajusté a augmenté de 5,5 % pour atteindre 59,2 millions d'euros (15,4 % du chiffre d'affaires) au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 56, millions d'euros (17,5 % du chiffre d'affaires) au cours des neuf premiers mois de 2020.

L'EBITDA a diminué de 1,4 million d'euros pour atteindre 51,9 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 53,3 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020. L'EBIT a diminué de 2,5 millions d'euros pour s'établir à 34,8 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 37,3 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020. Le bénéfice net a diminué de 2,5 millions d'euros pour atteindre 21,7 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2021, contre 24,2 millions d'euros au cours des neuf premiers mois de 2020.

« La croissance du chiffre d'affaires de Nagarro s'est poursuivie, malgré la surchauffe du marché de l'emploi », a déclaré Vaibhav Gadodia, directeur général. « Nous avons à nouveau ajouté plus de 1 100 professionnels au cours de ce trimestre, y compris des nouveaux diplômés, net de l'attrition. La société a relevé ses prévisions de revenus pour 2021 à 525 millions d'euros, tout en conservant ses prévisions de marge brute et de marge d'EBITDA ajusté. La société proposera un appel par vidéo sur ses résultats (webdiffusion) le 12 novembre à 10 h, heure d'Europe centrale, soit à 4 h à New York et à 17 h à Singapour. Pour participer à l'appel par vidéo sur les résultats, participants peuvent s'inscrire ici pour la webdiffusion .

Chiffres clés – Trimestriels





T3

T3





T2







2021

2020

Changement

2021

Changement



en milliers d'euros

en milliers d'euros

%

en milliers d'euros

%





















Chiffre d'affaires

140 954

105 394

33,7 %

127 322

10,7% Coût des produits d'exploitation

100 991

70 532

43,2%

89 328

13,1% Bénéfice brut

40 008

34 926

14,5%

38 038

5,2% EBITDA ajusté

21 709

20 442

6,2%

18 960

14,5%





















Chiffre d'affaires par pays



















Allemagne

32 229

27 353

17,8%

30 754

4,8% États-Unis

50 623

36 600

38,3%

45 413

11,5%





















Chiffre d'affaires par secteur



















Automobile, fabrication et industrie

24 882

15 776

57,7%

21 123

17,8% Énergie, services publics et automatisation de bâtiments

11 852

9 159

29,4%

10 875

9,0% Banque, services financiers et assurances

17 503

13 918

25,8%

14 687

19,2% Technologie horizontale

13 883

8 496

63,4%

12 020

15,5% Sciences de la vie et soins de santé

9 607

6 902

39,2%

9 149

5,0% Conseil en gestion et information commerciale

8 539

9 666

-11,7%

7 889

8,2% Public, organismes à but non lucratif et éducation

10 355

6 746

53,5%

11 107

-6,8% Vente au détail et produits de consommation emballés

19 324

13 549

42,6%

17 715

9,1% Télécommunications, médias et divertissement

10 517

9 792

7,4%

9 483

10,9% Transport et logistique

14 491

11 390

27,2%

13 273

9,2%























Chiffres clés – Neuf mois

Période de neuf mois close le 30 septembre

2021

2020

Changement



en milliers d'euros

en milliers d'euros

%













Chiffre d'affaires

384 001

321 433

19,5% Coût des produits d'exploitation

272 034

215 728

26,1% Bénéfice brut

112 100

105 858

5,9% EBITDA ajusté

59 228

56 134

5,5%













Chiffre d'affaires par pays











Allemagne

93 538

85 709

9,1% États-Unis

135 307

111 674

21,2%













Chiffre d'affaires par secteur











Automobile, fabrication et industrie

64 865

45 310

43,2% Énergie, services publics et automatisation de bâtiments

32 139

27 750

15,8% Banque, services financiers et assurances

45 245

40 681

11,2% Technologie horizontale

37 868

26 919

40,7% Sciences de la vie et soins de santé

27 622

23 223

18,9% Conseil en gestion et information commerciale

24 331

25 530

-4,7% Public, organismes à but non lucratif et éducation

30 785

24 643

24,9% Vente au détail et produits de consommation emballés

53 106

38 751

37,0% Télécommunications, médias et divertissement

29 113

30 893

-5,8% Transport et logistique

38 925

37 732

3,2%

























Période de neuf mois close le 30 septembre

2021

2020



%

% Concentration du chiffre d'affaires (par client)







Top 5

14,3%

13,8% Top 6-10

11,0%

10,1% En dehors du Top 10

74,7%

76,1%











Information sectorielle

Période de neuf mois close le 30 septembre

2021

2020

Changement



en milliers d'euros

en milliers d'euros

% Europe centrale











Chiffre d'affaires

129 607

119 639

8,3% Coût des produits d'exploitation

92 332

83 398

10,7% Bénéfice brut

37 276

36 240

2,9%













Amérique du Nord











Chiffre d'affaires

135 636

111 674

21,5% Coût des produits d'exploitation

96 892

72 121

34,3% Bénéfice brut

38 743

39 553

-2,0%













Reste de l'Europe











Chiffre d'affaires

56 934

47 866

18,9% Coût des produits d'exploitation

40 635

32 827

23,8% Bénéfice brut

16 432

15 192

8,2%













Reste du monde











Chiffre d'affaires

61 824

42 254

46,3% Coût des produits d'exploitation

42 175

27 382

54,0% Bénéfice brut

19 649

14 872

32,1%















Le bénéfice brut, la marge brute et l'EBITDA ajusté ne sont ni requis ni présentés conformément aux IFRS Les mesures non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées isolément ou comme un substitut des résultats selon les IFRS. Le bénéfice brut est calculé sur la base de la performance totale qui est la somme des chiffres d'affaires et des travaux propres capitalisés. Des différences d'arrondi peuvent survenir lorsque des montants ou des pourcentages individuels sont additionnés.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpg

SOURCE Nagarro