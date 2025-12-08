Nagarro devient partenaire d'OpenAI Services pour soutenir l'adoption de l'IA à l'échelle du secteur

SINGAPOUR, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, société mondiale d'ingénierie numérique et de conseil en technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle était devenue un partenaire d'OpenAI Services, soutenant les entreprises de la région Asie-Pacifique dans l'adoption des technologies OpenAI telles que l'API OpenAI et ChatGPT Enterprise.

En tant que partenaire d'OpenAI Services, Nagarro aide les organisations à explorer, à mettre en œuvre et à mettre à l'échelle des solutions d'IA générative en utilisant les modèles OpenAI. Grâce à ses capacités de conseil, d'ingénierie et d'activation, Nagarro aide ses clients à déployer l'IA de manière responsable et à l'intégrer dans les flux de travail de base, afin de stimuler la productivité et la valeur à long terme.

Rahul Mahajan, Directeur mondial de la technologie chez Nagarro, a déclaré : « Devenir un partenaire d'OpenAI Services renforce notre volonté d'aider les entreprises à adopter l'IA d'une manière responsable et axée sur les résultats. Notre objectif est de permettre aux clients d'appliquer l'IA générative à de vrais problèmes commerciaux, de l'automatisation et de l'aide à la décision à l'expérience client et à l'efficacité opérationnelle, avec la structure, la gouvernance et la rigueur d'ingénierie dont les grandes organisations ont besoin ».

Anthony Russell, responsable des partenariats APAC chez OpenAI, a déclaré : « Nagarro possède une solide expérience pour aider les entreprises à adopter des solutions d'IA générative basées sur les modèles OpenAI. En tant que partenaire de services, ils aident les clients à déployer l'IA de manière responsable, à renforcer les capacités internes et à réaliser une valeur à long terme dans toute une série de cas d'utilisation industriels ».

Nagarro apporte une expertise approfondie en matière d'ingénierie des données, d'IA, d'automatisation et de transformation des entreprises, en soutenant des clients dans les secteurs de la vente au détail, des services financiers, de la santé, de la fabrication, de la logistique et des télécommunications. Son cadre propriétaire Fluidic Intelligence applique l'ingénierie native de l'IA pour réduire les frictions et maintenir le flux de l'entreprise, aidant les organisations à rationaliser les opérations et à réaliser d'importants gains de productivité.

L'entreprise continue d'étendre ses capacités en matière d'adoption de l'IA par les entreprises grâce à ses centres d'excellence en IA, à la recherche sur les systèmes agentiques et aux programmes d'habilitation axés sur les entreprises. Ses équipes travaillent avec les organisations pour concevoir, tester et mettre à l'échelle des solutions d'IA qui répondent aux besoins des entreprises et soutiennent un déploiement responsable dans des environnements vastes et complexes.

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 17 700 personnes dans 39 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

