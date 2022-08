Nagarro affiche une croissance de son chiffre d'affaires de 65,0 % en glissement annuel au deuxième trimestre

MUNICH, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté aujourd'hui ses principaux chiffres financiers non vérifiés pour le deuxième trimestre de 2022 (du 1er avril au 30 juin 2022) dans le cadre de son rapport financier semestriel 2022. Nagarro a poursuivi la dynamique de ses revenus du premier trimestre 2022 au deuxième trimestre 2022. La demande est restée forte et n'a pas été affectée par l'éventualité d'un ralentissement de l'économie. Le chiffre d'affaires a atteint 210,0 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, soit une hausse de 65,0 % par rapport aux 127,3 millions d'euros du deuxième trimestre 2021 et de 13,2 % par rapport aux 185,5 millions d'euros du premier trimestre 2022.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant en glissement annuel pour le T2 2022 est de 55,7 %. Le bénéfice brut a augmenté à 60,2 millions d'euros au T2 2022, contre 38,0 millions d'euros au T2 2021. La marge brute a chuté à 28,7 % au deuxième trimestre 2022, contre 29,9 % au deuxième trimestre 2021. L'EBITDA (résultat d'exploitation avant amortissements) ajusté a augmenté de 111,9 % en glissement annuel pour atteindre 40,2 millions d'euros (19,1 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2022, contre 19,0 millions d'euros (14,9 % du chiffre d'affaires) au deuxième trimestre 2021.

L'EBITDA a augmenté de 156,2 % en glissement annuel pour atteindre 39,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2022, contre 15,4 millions d'euros au deuxième trimestre 2021. Le principal ajustement de l'EBITDA est dû à la charge des options d'achat d'actions de 0,8 million d'euros. L'EBIT (résultat d'exploitation) a augmenté de 224,0 % en glissement annuel pour atteindre 31,1 millions d'euros, contre 9,6 millions d'euros au T2 2021. Le bénéfice net a augmenté de 296,3 % en glissement annuel pour atteindre 22,3 millions €, contre 5,6 millions € au T2 2021.

La société a ajouté un nombre net de 872 professionnels au T2 2022 ; un nombre qui comprend les stagiaires et les postes temporaires.

Dipika Srivastava, une « Nagarrian » de Lucknow, en Inde, qui travaille sur le cloud, les API web et les micro-services, a déclaré : « Chaque Nagarrian est ravi de la croissance que nous avons pu atteindre. Nagarro est clairement en train de s'imposer comme le premier fournisseur mondial de services technologiques agiles. »

Résultats du premier semestre

Nagarro a publié son rapport financier semestriel. Le chiffre d'affaires est passé à 395,6 millions d'euros au S1 2022 (du 1er janvier au 30 juin 2022), soit une hausse de 62,8 % en glissement annuel, contre 243,0 millions d'euros au S1 2021. La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant pour le S1 2022 a été de 55,6 %. Le bénéfice brut a augmenté à 110,5 millions d'euros au premier semestre 2022, contre 72,1 millions d'euros au premier semestre 2021. La marge brute a chuté à 27,9 % au premier semestre 2022, contre 29,7 % au premier semestre 2021. L'EBITDA ajusté a augmenté de 84,3 % en glissement annuel pour atteindre 69,1 millions d'euros (17,5 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2022, contre 37,5 millions d'euros (15,4 % du chiffre d'affaires) au premier semestre 2021. L'EBITDA a augmenté de 105,7 % en glissement annuel pour atteindre 67,2 millions d'euros, contre 32,7 millions d'euros au premier semestre 2021. L'EBIT a augmenté de 141,2 % en glissement annuel pour atteindre 51,6 millions d'euros, contre 21,4 millions d'euros au premier semestre 2021. Le bénéfice net a augmenté de 172,4 % en glissement annuel pour atteindre 36,2 millions d'euros, contre 13,3 millions d'euros au premier semestre 2021. Le solde de trésorerie a diminué de 34,5 millions € par rapport au 31 décembre 2021 pour atteindre 72,1 millions €, principalement en raison des dépenses liées aux diverses acquisitions.

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 16 800 personnes dans 31 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

