Nagarro affiche une croissance du chiffre d'affaires de 6,1 % en glissement annuel en monnaie constante pour les 9 premiers mois de 2024

MUNICH, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté aujourd'hui ses données financières non vérifiées pour le troisième trimestre de 2024 et a publié son compte de résultat pour les 9 premiers mois de l'année.

Au troisième trimestre de 2024, le chiffre d'affaires a atteint 242,9 millions d'euros, soit une hausse de 3,7 % en glissement annuel par rapport aux 234,3 millions d'euros du troisième trimestre de 2023 et une hausse de 5,6 % en glissement annuel en monnaie constante. La croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel pour le troisième trimestre de 2024 a été de 5,0 % en monnaie constante, ce qui se traduit par une croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel de 3,0 % en euros. Nagarro a revu la définition du coût des revenus à partir du premier trimestre de 2024 afin de mieux l'aligner sur celle des autres sociétés de services informatiques. Le bénéfice brut au troisième trimestre de 2024 s'élevait à 76,5 millions d'euros selon la nouvelle méthode et à 66,6 millions d'euros selon l'ancienne méthode, contre 56,1 millions d'euros au troisième trimestre de 2023 selon l'ancienne méthode. La marge brute au troisième trimestre de 2024 s'élevait à 27,4 %, contre 23,9 % au troisième trimestre de 2023, toutes deux selon l'ancienne méthode. La marge brute s'élevait à de 31,5 % au troisième trimestre de 2024 selon la nouvelle méthode. L'EBITDA ajusté a augmenté pour atteindre 34,6 millions d'euros (14,3 % du chiffre d'affaires) au troisième trimestre de 2024, contre 32,0 millions d'euros (13,7 % du chiffre d'affaires) au troisième trimestre de 2023.

L'EBITDA a augmenté pour atteindre 31,9 millions d'euros au troisième trimestre de 2024, contre 30,6 millions d'euros au troisième trimestre de 2023. Les principaux ajustements de l'EBITDA au troisième trimestre de 2024 sont dus aux dépenses liées aux compléments de prix d'une valeur de 0,9 million d'euros et à la prime de rétention d'une valeur de 0,7 million d'euros provenant des acquisitions passées, ainsi qu'aux dépenses liées aux options d'achat d'actions pour les employés et au programme de participation des employés d'une valeur de 0,6 million d'euros. L'EBIT a augmenté pour atteindre 22,6 millions d'euros au troisième trimestre de 2024, contre 22,1 millions d'euros au troisième trimestre de 2023. Le bénéfice net a augmenté pour atteindre 12,8 millions d'euros au troisième trimestre de 2024, contre 12,6 millions d'euros au troisième trimestre de 2023.

Les effectifs de l'entreprise ont été réduits de 363 unités au cours du troisième trimestre de 2024.

Résultats des neuf premiers mois

Le chiffre d'affaires des 9 premiers mois de 2024 a augmenté pour atteindre 725,4 millions d'euros , soit une hausse de 5,0 % en glissement annuel, contre 690,6 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2023. La croissance du chiffre d'affaires en monnaie constante pour les 9 premiers mois de 2024 a été de 6,1 %. La croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel en monnaie constante pour les 9 premiers mois de 2024 a été de 2,6 %, ce qui se traduit par une croissance organique du chiffre d'affaires en glissement annuel de 2,0 % en euros. Le bénéfice brut des 9 premiers mois de 2024 s'élevait à 223,5 millions d'euros selon la nouvelle méthode et à 192,9 millions d'euros selon l'ancienne méthode, contre 175,0 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2023 selon l'ancienne méthode. La marge brute des 9 premiers mois de 2024 s'élevait à 26,6 % selon l'ancienne méthode, contre 25,3 % pour les 9 premiers mois de 2023 selon l'ancienne méthode. La marge brute s'élevait à 30,8 % pour les 9 premiers mois de 2024 selon la nouvelle méthode. L'EBITDA ajusté des 9 premiers mois de 2024 a augmenté pour atteindre 109,3 millions d'euros (15,1 % du chiffre d'affaires), contre 92,4 millions d'euros (13,4 % du chiffre d'affaires) pour les 9 premiers mois de 2023. L'EBITDA des 9 premiers mois de 2024 a augmenté pour atteindre 100,7 millions d'euros, contre 88,7 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2023. L'EBIT des 9 premiers mois de 2024 a augmenté pour atteindre 72,3 millions d'euros, contre 64,7 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2023. Le bénéfice net des 9 premiers mois de 2024 a augmenté pour atteindre 41,3 millions d'euros, contre 39,1 millions d'euros pour les 9 premiers mois de 2023.

Le solde de trésorerie a augmenté de 30,9 millions d'euros par rapport au 31 décembre 2023, pour atteindre 141,0 millions d'euros au 30 septembre 2024.

Les entrées de trésorerie d'exploitation au cours des 9 premiers mois de 2024 ont augmenté pour atteindre 64,9 millions d'euros, contre 41,4 millions d'euros au cours des 9 premiers mois de 2023. Le délai moyen de paiement, calculé sur la base du chiffre d'affaires trimestriel et comprenant à la fois les actifs contractuels et les créances commerciales, est passé de 84 jours au 31 décembre 2023 à 86 jours au 30 septembre 2024.

Le Net Promoter Score de l'enquête de satisfaction des clients menée au premier trimestre de 2024 était de 66 ; au deuxième trimestre de 2024, de 62 ; et au troisième trimestre de 2024, de 59, ce qui donne un score de 62 pour les 9 premiers mois de 2024. L'entreprise a réduit les effectifs nets de 475 unités, à 17 938, au cours des 9 premiers mois de 2024.

« Nagarro poursuit sa croissance malgré des conditions de marché difficiles, avec de nouveaux résultats trimestriels satisfaisants. Nous sommes ravis de notre dernière acquisition et de nos derniers partenariats, qui sont en phase avec notre vision stratégique et nous aideront à croître et à réussir », a déclaré Gagan Bakshi, directeur général de Nagarro.

Nagarro SE tiendra sa vidéoconférence avec les analystes et les investisseurs afin de discuter des résultats du troisième trimestre 2024 le 14 novembre 2024 à 13h00 CET (4h00 PT / 6h00 CT / 7h00 ET / 12h00 GMT / 16h00 GST / 17h30 IST / 20h00 SGT / 21h00 JST).

Nagarro SE tiendra sa conférence téléphonique avec les investisseurs de détail afin de discuter des résultats du troisième trimestre de 2024 le 14 novembre 2024 à 14h30 CET (5h30 PT / 7h30 CT / 8h30 ET / 13h30 GMT / 17h30 GST / 19h00 IST / 21h30 SGT / 22h30 JST).

Pour y participer, veuillez vous inscrire à l'avance à l'adresse suivante : https://www.nagarro.com/en/investor-relations/quarterly-statement-call-q3-2024.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING ) et sa vision de l'Entreprise fluide. Nagarro emploie environ 17 900 personnes dans 37 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter

