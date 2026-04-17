Nagarro nomme Prateek Aggarwal au poste de directeur financier et membre du conseil de direction

Cette nomination est une étape importante dans le renforcement du leadership financier et de la gouvernance de Nagarro

Dirigeant financier chevronné possédant une vaste expérience au sein de sociétés de services informatiques d'envergure mondiale cotées en bourse

Possède une solide expérience dans le renforcement des organisations financières et dans l'excellence financière à grande échelle

Souligne l'importance accordée par Nagarro à la croissance durable et à l'approfondissement de son engagement sur les marchés financiers internationaux.

MUNICH, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- Le conseil de surveillance de Nagarro SE a nommé Prateek Aggarwal au poste de directeur financier et membre du conseil de direction, à compter du 1er mai 2026. Il exercera un premier mandat de trois ans. Avec cette nomination, Nagarro élargit et renforce son équipe de direction, et crée un poste de directeur financier dédié pour soutenir la croissance mondiale continue de l'entreprise, l'amélioration de sa gouvernance et son engagement constructif sur les marchés de capitaux internationaux.

Prateek Aggarwal apporte plus de 20 ans d'expérience de direction financière dans le secteur des technologies et des services informatiques. Il a occupé des postes de direction dans des sociétés cotées en bourse à l'échelle mondiale, notamment dans des environnements opérationnels multi-pays et culturellement diversifiés, avec de solides antécédents en matière de gestion financière, de discipline opérationnelle et d'engagement sur les marchés de capitaux. Plus récemment, il a occupé un poste de direction dans le domaine de la création de valeur au sein du groupe RPSG. Auparavant, il a été directeur financier chez HCLTech et Hexaware Technologies, où il a dirigé les fonctions financières mondiales et soutenu les initiatives de croissance et de transformation de l'entreprise.

Christian Bacherl, président du conseil de surveillance de Nagarro, a déclaré :

« Prateek Aggarwal apporte une expérience approfondie de sociétés de services technologiques cotées en bourse et une solide expérience du leadership financier à grande échelle. Il a constamment renforcé les organisations financières et contribué à instaurer la discipline financière, les normes de gouvernance et la vision des marchés de capitaux attendues d'une entreprise comme Nagarro Sa nomination reflète l'importance que nous accordons au renforcement de la discipline financière et de la gouvernance. »

Manas Human, cofondateur et PDG de Nagarro, a déclaré :

« Nous transformons rapidement Nagarro afin de tirer parti de notre excellence en ingénierie lean et agile pour devenir un leader des transformations liées à l'IA. Dans le contexte d'un environnement de marché en évolution, d'une transformation de l'organisation et de nouvelles offres, M. Aggarwal jouera un rôle clé, en partenariat avec l'ensemble de l'équipe de direction, dans notre ambitieuse trajectoire de croissance. » Nous nous réjouissons de travailler avec lui pour créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires et nos parties prenantes. »

Prateek Aggarwal a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre Nagarro à ce stade important du développement de l'industrie et de l'entreprise. Je me réjouis de rejoindre cette équipe de direction unique, de renforcer la fonction financière, de soutenir une croissance disciplinée et de maintenir un dialogue cohérent et transparent avec les investisseurs et autres parties prenantes. »

Contacts

Relations avec les investisseurs – [email protected]

Médias – [email protected]

À propos de Nagarro

Nagarro est une entreprise mondiale d'ingénierie et de transformation native de l'IA. Grâce à notre cadre Fluidic Intelligence, nous aidons les entreprises à rétablir et à accélérer les flux entre les personnes, les processus et les systèmes en intégrant l'IA là où l'intelligence est bloquée, ce qui permet d'obtenir des résultats mesurables, notamment une augmentation des performances d'au moins 20 %. Guidés par notre culture CARING, nous établissons des partenariats à long terme avec nos clients par l'intermédiaire de quelque 18 000 experts répartis dans 38 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

(FRA : NA9) (SDAX/TecDAX) (ISIN : DE000A3H2200) (WKN A3H220)

Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter [email protected].

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpg