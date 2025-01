Nagarro prévoit des recettes comprises entre 1 020 et 1 080 millions d'euros pour 2025

La marge brute devrait être de l'ordre de 30 %.

La marge d'EBITDA ajusté devrait se situer entre 14,5 % et 15,5 %.

L'entreprise se concentrera sur la valeur actionnariale par le rachat d'actions, le dividende et la croissance.

Les objectifs financiers pour 2024 seront au moins atteints.

MUNICH, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a publié ses prévisions pour l'exercice en cours. L'entreprise s'attend à ce que le chiffre d'affaires, calculé aux taux de change actuels et hors acquisitions futures, se situe entre 1 020 et 1 080 millions d'euros. La marge brute devrait se maintenir aux alentours de 30 % et la marge d'EBITDA ajusté devrait se situer entre 14,5 % et 15,5 %.

Manas Human, cofondateur et PDG, commente : « 2025 sera une bonne année pour nous, car les moteurs du marché à long terme restent intacts et, au cours des deux dernières années, nous avons organisé l'entreprise pour tirer pleinement parti de ceux-ci. C'est pourquoi nous sommes dans une position très solide pour nous concentrer sur la valeur actionnariale en mettant en œuvre notre stratégie de croissance indépendante au lieu de suivre la voie de la privatisation. »

Dans l'optique de la valeur actionnariale, les deux conseils d'administration de Nagarro ont opté pour une participation accrue des investisseurs aux succès opérationnels de l'entreprise par le biais d'un rachat d'actions prévu pour une valeur allant jusqu'à 400 millions d'euros au cours des trois prochaines années et d'une politique de dividende durable consistant à distribuer entre 10 et 20 % de l'EBIT chaque année.

Ces initiatives s'accompagnent d'une approche plus énergique de l'efficacité et d'une stratégie de croissance progressivement renforcée, avec des aspects organiques et inorganiques. Nagarro utilisera donc davantage ses facilités de crédit existantes et recherchera des options de croissance non linéaire par le biais de partenariats stratégiques.

Le conseil d'administration prévoit toujours d'au moins atteindre les objectifs financiers pour 2024 fixés en octobre.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'Entreprise fluide. Nagarro emploie près de 18 000 personnes dans 38 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nagarro.com.

(FRA : NA9) (SDAX/TecDAX : DE000A3H2200), (ISIN : DE000A3H2200), (WKN : A3H220)

