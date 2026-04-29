Nagarro publie les états financiers audités et le rapport annuel pour l'exercice 2025, et réaffirme les chiffres préliminaires

Le chiffre d'affaires de 999 millions d'euros (+2,8 %) représente une croissance de 6,1 % à taux de change constant ;

Bénéfice brut de 321 millions d'euros (+8,6 %) ;

La marge de l'EBITDA ajusté de 13,8 % se situe dans la fourchette prévue

MUNICH, 29 avril 2026 /PRNewswire/ -- Sur la base des chiffres audités pour l'exercice 2025, le chiffre d'affaires de Nagarro a augmenté pour atteindre 999,3 millions d'euros en 2025, contre 972 millions d'euros en 2024, soit une croissance de 2,8 % en glissement annuel. La croissance du chiffre d'affaires annuel à taux de change constant s'est établie à 6,1 %. Le bénéfice brut en 2025 a augmenté pour atteindre 321,3 millions d'euros (marge brute de 32,2 %), contre 295,8 millions d'euros (marge brute de 30,4 %) en 2024. L'EBITDA ajusté a baissé à 138,2 millions d'euros en 2025, contre 147,5 millions d'euros en 2024. La marge de l'EBITDA ajusté était de 13,8 % en 2025, ce qui correspond aux prévisions révisées de 13,5 % à 14,5 %, et a diminué par rapport au taux de 15,2 % enregistré en 2024. L'EBITDA s'est élevé à 118,7 millions d'euros en 2025, contre 134 millions d'euros en 2024.

L'EBITDA de 2025 a subi les effets d'une perte de change non réalisée de 15,5 millions d'euros sur les prêts intra-groupe au sein du groupe Nagarro ; ce montant n'a pas été ajusté. Les éléments non récurrents inclus dans l'ajustement de l'EBITDA comprennent une dépense non récurrente de 12,4 millions d'euros liée à la mise en œuvre des nouveaux codes du travail en Inde, qui ont augmenté les obligations au titre des prestations définies découlant du coût des services passés.

L'EBIT de 2025 était de 83 millions d'euros, en baisse par rapport aux 96,7 millions d'euros de 2024. Le bénéfice net de 2025 était de 39,5 millions d'euros, en baisse par rapport à 49,2 millions d'euros en 2024. Le nombre de clients générant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires annuel était de 180 en 2025, contre 186 en 2024, plusieurs programmes pilotés par la mise en œuvre ayant été menés à bien et convertis en engagements stables et récurrents de services gérés.

Le flux de trésorerie lié à l'exploitation a augmenté pour atteindre 102,8 millions d'euros en 2025, contre 86,5 millions d'euros en 2024. L'utilisation de l'affacturage dans le cadre du programme d'affacturage sans recours a augmenté de 8,8 millions d'euros en 2025. Le délai de recouvrement des créances, calculé sur la base du chiffre d'affaires trimestriel et comprenant à la fois les actifs contractuels et les créances clients est passé de 88 jours au 31 décembre 2024 à 82 jours au 31 décembre 2025.

Le solde de trésorerie de Nagarro à la fin de 2025 était de 124,6 millions d'euros contre 192,6 millions d'euros à la fin de 2024. Les prêts et emprunts de Nagarro à la fin 2025 étaient de 310,1 millions d'euros contre 329,6 millions d'euros à la fin de l'année 2024. La société a racheté 919 421 actions au cours de l'exercice 2025 pour un total de 67,8 millions d'euros. L'entreprise comptait 18 003 professionnels au 31 décembre 2025.

Lors de l'assemblée générale annuelle, le Conseil d'administration et le Conseil de surveillance proposeront la distribution d'un dividende de 1 euro par action. Cela continue de souligner la stratégie de création de valeur à long terme de l'entreprise.

Le résumé des chiffres audités pour 2025 est le suivant :



2025 M EUR 2024 M EUR Croissance Chiffre d'affaires 999,3 972 2,8 % en glissement annuel

6,1 % en glissement annuel à taux de change constant Marge brute 321,3 295,8 8,6 % en glissement annuel Marge brute 32,2 % 30,4 %

EBITDA ajusté 138,2 147,5 -6,3% en glissement annuel Marge de l'EBITDA ajusté 13,8 % 15,2 %

EBITDA 118,7 134,1 -11,5 % en glissement annuel EBIT 83,0 96,7 -14,2 % en glissement annuel Bénéfice net 39,5 49,2 -19,7 % en glissement annuel

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et à la pointe du numérique, et donc à s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 18 000 personnes dans 38 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com .

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

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