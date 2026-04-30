Nagarro publica los estados financieros auditados del ejercicio fiscal 2025

-Nagarro publica los estados financieros auditados y el informe anual correspondientes al ejercicio fiscal 2025, y reafirma las cifras preliminares

Los ingresos, que ascienden a 999 millones de euros (+2,8 %), representan un crecimiento del 6,1 % a tipo de cambio constante;

El margen bruto es de 321 millones de euros (+8,6 %);

El margen EBITDA ajustado, del 13,8 %, se sitúa dentro del rango previsto

MUNICH, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Según las cifras auditadas del ejercicio 2025, los ingresos de Nagarro aumentaron hasta los 999,3 millones de euros en 2025, frente a los 972,0 millones de euros de 2024, lo que supone un crecimiento interanual del 2,8 %. El crecimiento de los ingresos anuales a tipo de cambio constante fue del 6,1 %. El beneficio bruto en 2025 ascendió a 321,3 millones de euros (margen bruto del 32,2 %), frente a los 295,8 millones de euros (margen bruto del 30,4 %) de 2024. El EBITDA ajustado descendió a 138,2 millones de euros en 2025 desde los 147,5 millones de euros de 2024. El margen de EBITDA ajustado fue del 13,8 % en 2025, situándose así dentro de la previsión revisada del 13,5 % al 14,5 %, y descendió desde el 15,2 % registrado en 2024. El EBITDA fue de 118,7 millones de euros en 2025, frente a los 134,0 millones de euros de 2024.

El EBITDA de 2025 se vio afectado por una pérdida por cambio de divisas no realizada de 15,5 millones de euros derivada de préstamos intragrupo dentro del grupo Nagarro; este importe no se ajustó. Entre los elementos extraordinarios incluidos en el ajuste del EBITDA se encuentra un gasto único de 12,4 millones de euros relacionado con la aplicación de los nuevos códigos laborales en la India, que han incrementado las obligaciones por prestaciones definidas derivadas de los costes por servicios pasados.

El EBIT de 2025 fue de 83,0 millones de euros, frente a los 96,7 millones de euros de 2024. El beneficio neto de 2025 fue de 39,5 millones de euros, frente a los 49,2 millones de euros de 2024. El número de clientes que generaron más de 1 millón de euros en ingresos anuales fue de 180 en 2025, frente a los 186 de 2024, ya que varios programas de implementación se completaron con éxito y se convirtieron en contratos de servicios gestionados estables y recurrentes.

Los flujos de caja operativos de 2025 crecieron hasta los 102,8 millones de euros, frente a los 86,5 millones de euros de 2024. La utilización del factoring en el marco del programa de factoring sin recurso aumentó en 8,8 millones de euros en 2025. Los días de ventas pendientes de cobro, calculados sobre la base de los ingresos trimestrales e incluyendo tanto los activos contractuales como las cuentas por cobrar, mejoraron de 88 días a 31 de diciembre de 2024 a 82 días a 31 de diciembre de 2025.

El saldo de caja de Nagarro a finales de 2025 era de 124,6 millones de euros, frente a los 192,6 millones de euros registrados a finales de 2024. Los préstamos y créditos de Nagarro a finales de 2025 ascendían a 310,1 millones de euros, frente a los 329,6 millones de euros registrados a finales de 2024. La empresa recompró 919.421 acciones durante el ejercicio fiscal 2025 por un total de 67,8 millones de euros. La empresa contaba con 18.003 profesionales a 31 de diciembre de 2025.

El Consejo de Administración y el Consejo de Supervisión propondrán a la Junta General Anual el reparto de un dividendo de 1,00 € por acción. Esto sigue poniendo de relieve la estrategia de creación de valor a largo plazo de la empresa.

El resumen de las cifras auditadas de 2025 es el siguiente:



2025 mEUR 2024 mEUR Crecimiento Ingresos 999,3 972,0 2,8 % interanual

6,1 % interanual

a tipo de cambio constante Beneficio bruto 321,3 295,8 8,6 % interanual Margen bruto 32,2 % 30,4 %

EBITDA ajustado 138,2 147,5 Negativo 6,3 % interanual Margen EBITDA ajustado 13,8 % 15,2 %

EBITDA 118,7 134,1 Negativo 11,5 % interanual EBIT 83,0 96,7 Negativo 14,2 % interanual Beneficio neto 39,5 49,2 Negativo 19,7 % interanual

Acerca de Nagarro

Nagarro, líder mundial en ingeniería digital, ayuda a sus clientes a convertirse en empresas fluidas, innovadoras y centradas en lo digital, lo que les permite destacar en sus mercados. La empresa se distingue por su carácter emprendedor, ágil y global, su mentalidad CARING y su visión de 'inteligencia fluida'. Nagarro cuenta con una plantilla de aproximadamente 18.000 empleados en 38 países. Para obtener más información, visite www.nagarro.com.

FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

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