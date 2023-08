Nagarro verzeichnet trotz globaler makroökonomischer Herausforderungen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 16,5 % im H1 2023

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, präsentierte heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das zweite Quartal 2023 und veröffentlichte seinen Halbjahresbericht.

MÜNCHEN, 15. August 2023 /PRNewswire/ -- Das hervorragende Kundenerlebnis von Nagarro und seine strategische Diversifizierung führten angesichts globaler wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin zu einem widerstandsfähigen Wachstum. Im zweiten Quartal 2023 stieg der Umsatz auf 226,8 Millionen Euro, was einem Anstieg von 8,0 % im Vergleich zu 210 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 entspricht. Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2023 lag im Vergleich zum Vorjahr bei 10,7 %. Das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug 8,7 % in konstanter Währung, was in Euro zu einem organischen Umsatzwachstum von 6,1 % im Vergleich zum Vorjahr führte. Der Bruttogewinn sank im zweiten Quartal 2023 von 60,2 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022 auf 57,5 Millionen Euro. Aufgrund der übermäßigen Produktionskapazität, die sich in den Umsatzkosten widerspiegelt, fiel die Bruttomarge von 28,7 % im zweiten Quartal 2022 auf 25,3 %. Das bereinigte EBITDA fiel im zweiten Quartal 2023 auf 28,9 Millionen Euro (12,8 % des Umsatzes), von 40,2 Millionen Euro (19,1 % des Umsatzes).



Das EBITDA sank im zweiten Quartal 2023 auf 27,3 Millionen Euro, von 39,4 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022. Die wichtigsten EBITDA-Anpassungen betrafen die Aufwendungen für Aktienzahlungen in Höhe von 0,9 Millionen Euro und Akquisitionskosten in Höhe von 0,7 Millionen Euro. Das EBIT sank im zweiten Quartal 2023 auf 19,5 Millionen Euro, von 31,1 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022. Der Nettogewinn sank im zweiten Quartal 2023 auf 11,5 Millionen Euro gegenüber 22,4 Millionen Euro im zweiten Quartal 2022.

Das Unternehmen hat im 2. Quartal 2023 netto 736 Fachkräfte eingestellt, davon 642 über die übernommenen Unternehmen.

H1-Ergebnisse

Nagarro veröffentlichte seinen Halbjahresbericht. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2023 auf 456,4 Millionen Euro, was einem Anstieg von 15,4 % im Vergleich zu 395,6 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022 entspricht. Das konstante Umsatzwachstum für das H1 2023 betrug 16,5 %. Das organische Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr betrug für H1 2023 14,9 % in konstanter Währung, was zu einem organischen Umsatzwachstum im Vergleich von 14,2 % im Vergleich zum Vorjahr in Euro führte. Der Bruttogewinn stieg auf 118,9 Millionen Euro im H1 2023 von 110,5 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022. Die Bruttomarge fiel im ersten Halbjahr 2023 auf 26,1 % von 27,9 % im ersten Halbjahr 2022. Das bereinigte EBITDA sank im ersten Halbjahr 2023 auf 60,3 Millionen Euro (13,2 % des Umsatzes), von 69,1 Millionen Euro (17,5 % des Umsatzes) im ersten Halbjahr 2022. Das EBITDA sank auf 58,1 Millionen Euro im H1 2023, von 67,2 Millionen Euro im H1 2022. Das EBIT sank auf 42,6 Millionen Euro im H1 2023 von 51,6 Millionen Euro im H1 2022. Der Nettogewinn sank im ersten Halbjahr 2023 auf 26,6 Millionen Euro gegenüber 36,3 Millionen Euro ersten Halbjahr 2022. Das Barguthaben sank vom 31. Dezember 2022 um 10,8 Millionen Euro auf 99,3 Millionen Euro, hauptsächlich aufgrund des Rückkaufs von Aktien.

Manas Human, Mitbegründer, sagte: „Nagarro ist in H1 weiter gewachsen und hat expandiert, selbst als digitales Ingenieurbüro in einem Geschäftsumfeld, das nicht sehr förderlich für diskretionäre Ausgaben war. Obwohl einige unserer Kundenprojekte reduziert werden mussten, erwirtschafteten 168 Kunden in den zwölf Monaten bis zum 30. Juni 2023 einen Umsatz von mehr als 1 Million Euro, verglichen mit nur 131 Kunden im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Dies spiegelt die Wachstumsdynamik wider, die in den meisten Geschäftsbereichen von Nagarro vorhanden ist. Unsere langfristigen Investitionen in die Diversifizierung über Regionen und Branchen hinweg haben sich bezahlt gemacht. Unser langfristiger Fokus liegt daher auf einer überlegenen Kundenerfahrung, was durch einen Net Promoter Score von über 60 veranschaulicht wird, was die Kundenbindung in schwierigen Zeiten steigert. Nagarro unternimmt energische Schritte, um seine Kostenbasis zu senken, aber unsere Strategie bleibt, dem langfristigen Wachstum den Vorrang zu geben."

