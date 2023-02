Najstarší žijúci laboratórny potkan na svete ukazuje cestu k omladeniu

„Sima", 47-mesačná samica potkana, je liečená liekom E5, ktorého cieľom je obnoviť obehový systém mladého cicavca. Maximálna zaznamenaná dĺžka života tohto druhu je 45,5 mesiaca.

MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, 8. februára 2023 /PRNewswire/ -- Experiment pod vedením Dr. Harolda Katchera, jedného z objaviteľov prvého génu rakoviny prsníka, dáva ľudstvu nádej na splnenie sna o zastavení starnutia. Počas práce v spoločnosti Yuvan Research Inc. zistil, ktorá časť krvi mladých zvierat riadi vek organizmu, a otestoval to na ôsmich samiciach potkanov druhu Sprague Dawley. „Sima" je poslednou preživšou, ale vek, ktorý dosiahla, nám umožňuje vidieť cestu k ľudskému omladeniu. „Starnutie buniek je neautonómny proces – nezávisí od veku bunky, ale od prostredia," tvrdí Dr. Katcher, vedecký riaditeľ startupu Yuvan so sídlom v Kalifornii, ktorý sa zaoberá omladzovacími procedúrami.

Sima in the lab -- how long will she live?

Tento experiment nadväzuje na iný experiment, ktorý ukázal, že Yuvanova terapia spôsobila 54 % omladenie samcov potkanov podľa analýzy epigenetických hodín, ktorú vykonal vtedajší profesor UCLA Dr. Steve Horvath. Následne sa belgická nezisková organizácia HEALES rozhodla financovať dve štúdie o dĺžke života, jednu využívajúcu Yuvanovu liečbu s názvom „E5" a ďalšiu pod vedením Dr. Rodolfa Goyu, profesora na Univerzite La Plata (Argentína) s použitím plazmy mladých potkanov. Počas experimentu Dr. Goyu sa dosiahlo mierne predĺženie života. Yuvanov experiment stále pokračuje, keďže Sima vo veku 47 mesiacov stále žije.

Sima a ostatné liečené potkany tiež vykazovali 2,8-krát vyššiu silu uchopenia ako kontrolné jedince. Podľa Dr. Goyu, „svalová sila naznačuje dlhšie zdravie". Sima je druh Rattus norvegicus, čo je druh s maximálnou zaznamenanou dĺžkou života 45,5 mesiaca. Ich priemerná dĺžka života je 24 až 36 mesiacov. Yuvanova liečba sa začala, keď potkany mali už 24 mesiacov, a aj tak posunula maximálnu dĺžku života tohto druhu, pričom liečenú skupinu tvorilo len 8 potkanov.

Výrobný proces E5 je patentovaný a príbeh jeho objavenia je zachytený v knihe Dr. Katchera Ilúzia poznania. Yuvan plánuje testy na iných živočíšnych druhoch pred tým, ako ich vykoná na ľuďoch – v ľudských podmienkach má Sima už 126 rokov, pričom za maximálnu dĺžku ľudského života sa považuje 122,5 roka. „Sima" znamená v sanskrite „limit/ohraničenie/hranica" a tým, že prekonáva hranicu dĺžky života svojho druhu, nám pripomína, že história ľudstva je históriou prekonávania hraníc.

