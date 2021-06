Należąca do GWM platforma L.E.M.O.N. wyznacza nowy, światowy trend w dziedzinie bezpiecznej jazdy

Sięgająca w przyszłość i przodująca na świecie platforma GWM L.E.M.O.N. to zaawansowana, inteligentna platforma technologiczna oferująca takie korzyści, jak elastyczność, wysoka wydajność, duże bezpieczeństwo i niewielka masa. Systemy bezpieczeństwa zastosowane na platformie obejmują 18 pozyskanych od użytkowników globalnych standardowych scenariuszy eksploatacji ściśle spełniających wymagania pięciogwiazdkowego rankingu bezpieczeństwa NCAP oraz najwyższej klasy bezpieczeństwa IIHS (klasa „dobra"). Platformę poddano 124 rodzajom testów terenowych i ponad 8000 zaktualizowanym i zoptymalizowanym wirtualnym symulacjom. Oprócz spełniania wymagań powyższych norm i regulacji, GWM analizuje i sprawdza również niestandardowe warunki eksploatacji, głównie rzeczywiste, najczęściej występujące scenariusze kolizyjne. W rezultacie platforma L.E.M.O.N. jest jedną z niewielu platform w branży będącą w stanie sprostać nawet najbardziej restrykcyjnym, światowym wymaganiom w zakresie zapobiegania kolizjom i poprawy w wielu aspektach bezpieczeństwa kierowcy.

Dzięki wsparciu GWM L.E.M.O.N., HAVAL JOLION jest modelem niezwykle konkurencyjnym na rynku pod względem zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy, pasażerom i pieszym, bezpieczeństwa pojazdu, a także oszczędzania energii. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów, HAVAL JOLION oferuje wielowymiarową ochronę i jest wyposażony w najnowszej generacji system ESP 9.3, system dostosowujący prędkość w pełnym zakresie do warunków jazdy oraz inteligentny system wspomagania jazdy, automatycznego hamowania awaryjnego adekwatnego do scenariusza, a także wszelkie inne systemy wspomagające jazdę, które pozwalają kierowcom na łatwe dopasowanie się do zróżnicowanych warunków drogowych podczas jazdy z dużą prędkością, przejazdu przez zatłoczone miasto, czy podróżowania podczas śnieżnej i deszczowej aury. Takie urządzenia jak wysokiej rozdzielczości kamera wizyjna o kącie obrotu równym 360 stopni, system kontrolowania zmęczenia/alarm o przekroczeniu prędkości, układ kontroli ciśnienia w oponach, 6 poduszek powietrznych uznanej, międzynarodowej marki Autoliv oraz automatyczne otwieranie auta/odcinanie dopływu paliwa w momencie zderzenia również służą aktywnemu i biernemu zagwarantowaniu bezpieczeństwa kierowcy, pasażerom i pieszym. HAVAL JOLION wyposażono w ramę z wysoko wytrzymałej, 73% stali zapewniającej bezpieczeństwo i ochronę, a także skuteczne ograniczenie szkód i kosztów naprawy pojazdu uczestniczącego w kolizji przy niskiej prędkości. Ponadto HAVAL JOLION oferuje szereg rozwiązań podwyższających poziom bezpieczeństwa, począwszy od ochrony mechanicznej i punktowej, a skończywszy na zaprogramowaniu strategii gwarantujących znaczące obniżenie częstości wypadków drogowych.

Platforma L.E.M.O.N., kompleksowy przykład potęgi technicznej GWM, jest solidnym fundamentem dla globalizacji firmy. W przyszłości GWM w większym stopniu zajmie się badaniami i rozwojem technologicznym promującym doskonalenie produktów poprzez stosowanie przełomowych technologii i ciągłe podnoszenie wartości marki, dzięki czemu klienci z całego świata będą mogli szerzej korzystać z innowacji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1534472/GWM_s_L_E_M_O_N__Platform_Leads_A_New_Trend_of_Safe_Driving_in_the_World.jpg

