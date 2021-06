Plataforma L.E.M.O.N. da GWM lidera uma nova tendência de direção segura no mundo

De olho no futuro e líder no mundo, a plataforma L.E.M.O.N. da GWM é uma plataforma de tecnologia modular altamente inteligente que apresenta as vantagens de flexibilidade, alto desempenho, alta segurança e peso leve. O sistema de segurança da plataforma integra 18 cenários de uso típicos coletados de usuários globais e está estritamente em conformidade com os requisitos da classificação cinco estrelas de segurança NCAP e da classificação mais alta de IIHS ("boa"). A empresa está sujeita a 124 tipos de testes de condições operacional e mais de oito mil atualizações de simulação virtual e otimização. Além dos padrões e regulamentos internacionais acima, a GWM também analisa e estuda condições operações não padrão, concentrando-se em cenários de colisão real de alta frequência. Como resultado, a plataforma L.E.M.O.N. atua como uma das poucas plataformas do setor que conseguem cumprir os requisitos de colisão mais rigorosos do mundo e melhorar a segurança de direção dos usuários em todos os aspectos.

Com o suporte da L.E.M.O.N. da GWM, o HAVAL JOLION é altamente competitivo no mercado ao garantir a segurança dos ocupantes, segurança de pedestres, segurança do veículo e a segurança de novas energias. Em termos de segurança dos ocupantes, o HAVAL JOLION oferece proteção multidimensional e está equipado com programa de estabilidade eletrônica 9.3 de última geração, cruzeiro adaptativo de velocidade total e assistente inteligente de cruzeiro, frenagem automática de emergência de cenário completo e outros sistemas de assistência à condução. O objetivo é a ajudar os usuários a lidar facilmente com diferentes condições de estrada, como alta velocidade, cidade próspera e assim por diante e climas com neve e chuva. Dispositivos como imagem 360 de alta definição, monitoramento de fadiga/alarme de excesso de velocidade, sistema de monitoramento de pressão dos pneus, seis airbags fornecidos pela marca internacional Autoliv e destravamento/corte de combustível automáticos em caso de colisão também estão presentes para garantir ainda mais a segurança dos ocupantes e de pedestres, tanto de forma ativas quanto passiva. O HAVAL JOLION adota uma estrutura de veículo de aço de alta resistência de 73% para garantir a segurança e a proteção e reduzir com eficácia o nível de danos e os custos de manutenção do veículo ao colidir com outros veículos em baixa velocidade. Além isso, o HAVAL JOLION também oferece soluções de segurança graças a estratégias de proteção mecânica, proteção pontual e de software, o que garante uma redução significativa na taxa de acidentes de trânsito do veículo.

A plataforma L.E.M.O.N., uma demonstração perfeita da força técnica poderosa da GWM, estabelece uma base sólida para a globalização da empresa. No futuro, a GWM se aprofundará em P&D tecnológicos, insistirá na promoção de atualizações de produtos por meio de avanços tecnológicos e impulsionará a melhoria contínua do valor da marca, para que os usuários globais possam usufruir de uma experiência de inovação mais extraordinária.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1534551/GWM_s_L_E_M_O_N__Platform_Leads_A_New_Trend_of_Safe_Driving_in_the_World.jpg

FONTE GWM

