Namirial amplia le opzioni per la gamma dei signature pad

Namirial, leader nella fornitura di software per il Digital Transaction Management (DTM) e specialista nel tema della firma grafometrica con oltre 375.000 punti firma a livello mondiale, ha annunciato oggi il lancio dei signature pad Namirial NT 10011 e NT 10012, utilizzati per la lettura, la compilazione e la firma di documenti. I nuovi pad Namirial, disegnati per fornire un'esperienza di firma il più possibile simile a quella cartacea, saranno esposti e testabili oggi e domani al convegno bancario della Technobank di Belgrado presso lo stand del partner ITSistemi.

I dispositivi sono pensati per tutte le situazioni in cui la firma elettronica incontra il digital signage: quando infatti non sono in uso per la firma, possono essere utilizzati per pubblicizzare contenuti tramite immagini e video. L'NT 10011 è un classico signature pad utilizzabile con stylus pen mentre l'NT 10012 è dotato anche di funzionalità touchscreen. Entrambi sono concepiti per supportare la trasformazione digitale dei punti vendita nei settori bancario, assicurativo, telco, retail, dei servizi pubblici e dei servizi sanitari e offrono un eccellente rapporto qualità/prezzo.

Questi nuovi dispositivi da 10,1" completano l'ampia gamma di signature pad e display interattivi di varie dimensioni proposti e supportati da Namirial, in particolare i pad Wacom, nonché tablet e smartphone. L'azienda offre il più ampio supporto per il rilevamento dei dati biometrici della firma grafometrica (sottoscrizione), e per la verifica automatica dei dati acquisiti (autenticazione) utilizzando vari tipi di dispositivi, tutti certificati ufficialmente nei propri laboratori.

Luigi Tomasini, CEO di Namirial: "Abbiamo progettato questi pad sfruttando la nostra esperienza nell'acquisizione di centinaia di milioni di firme grafometriche. Abbiamo posto un'enfasi particolare sull'usabilità, l'ergonomia del tablet e sulla qualità dei dati biometrici acquisiti. I pad hanno un design moderno, compatto, sottile e simmetrico per un posizionamento in modalità sia orizzontale sia verticale. I dati di firma vengono acquisiti e cifrati utilizzando crittografia RSA/AES."

I pad Namirial sono marchiati Xyzmo, riprendendo lo storico e noto brand dell'omonima azienda austriaca acquisita nel 2015. La spedizione dei nuovi signature pad Namirial partirà da agosto 2018.

Per i dettagli tecnici e le informazioni sui prezzi dei pad e delle soluzioni per la gestione delle transazioni digitali, contattare l'ufficio vendite di Namirial all'indirizzo contacts@namirial.com



Informazioni su Namirial

Namirial è leader globale nel Digital Transaction Management con soluzioni per identificazione elettronica degli utenti, autenticazione multi-canale, certificati digitali, firma elettronica, firma grafometrica, fatturazione elettronica e archiviazione digitale. L'azienda è certificata per molti prodotti e servizi, ed è un fornitore qualificato di servizi fiduciari eIDAS. Namirial impiega più di 350 persone ed elabora diverse milioni di transazioni ogni giorno. Oltre a diversi uffici in Italia, il gruppo Namirial possiede filiali in Austria, Brasile, Germania e Romania ed è rappresentata negli Stati Uniti. Visita il nostro sito namirial.com o seguici su LinkedIn e Facebook.

