Namirial élargit les options de sa sélection de tablettes de signature

Namirial, fournisseur de premier plan de logiciels de gestion des transactions numériques (DTM) et spécialiste des logiciels de signature électronique manuscrite installés dans plus de 375 000 lieux de travail dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de ses tablettes NT 10011 et NT 10012 pour la lecture, le remplissage et la signature des documents sur écran, avec une expérience de signature aussi proche que possible du papier. Les nouvelles tablettes de Namirial peuvent être vues et testées à la conférence bancaire Technobank aujourd'hui et demain à Belgrade, sur le stand du partenaire de Namirial, ITSistemi.

Les dispositifs sont conçus pour tous les lieux où les signatures électroniques sont associées à l'affichage numérique : quand elles ne sont pas utilisées pour signer, les organisations peuvent utiliser les tablettes pour faire la promotion de leurs services avec des images et des vidéos. Si la NT 10011 est une tablette de signature actionnée par stylet classique, la NT 10012 offre des capacités tactiles. Elles sont toutes les deux conçues pour soutenir la transformation numérique au point de vente dans les secteurs de la banque, des télécommunications, de la vente au détail, des services publics et de la santé et présentent un rapport qualité-prix exceptionnel.

Ces nouvelles tablettes de signature dotées d'un écran de 10,1 pouces compètent la large gamme de tablettes de signature et d'écrans à stylets de diverses tailles vendus et pris en charge par Namirial - notamment les tablettes Wacom ainsi qu'un vaste éventails de tablettes et de smartphones. Namirial offre la plus large compatibilité d'appareils pour la saisie de signatures manuscrites biométriques comprenant l'option de vérification des signatures automatiques pour les données saisies à l'aide d'une variété de types d'appareils, tous officiellement certifiés dans son laboratoire.

Luigi Tomasini, PDG de Namirial, a déclaré : « Nous avons conçu ces tablettes pour intégrer notre expérience de la saisie de centaines de millions de signatures manuscrites utilisant les solutions de signature électronique de Namirial. Nous mettons particulièrement l'accent sur l'utilisabilité, l'ergonomie et la valeur probante des données de signature saisies. Ainsi, ces tablettes ont un design moderne et fin et permettent le passage flexible entre les modes paysage et portrait. Les données de signature sont saisies avec une fréquence d'échantillonnage élevée et transmises au logiciel de signature électronique exécuté sur le système de bureau ou en tant que service cloud utilisant un service de chiffrement RSA/AES puissant. »

Les tablettes Namirial portent également la marque déposée Xyzmo, reflétant l'héritage légué par l'acquisition en 2015 de la société autrichienne du même nom. Les expéditions des nouvelles tablettes de signature Namirial débuteront en août 2018.

Pour obtenir des détails techniques et des informations tarifaires sur les tablettes et les solutions de gestion des transactions numériques de Namirial, veuillez contacter l'équipe commerciale de Namirial à l'adresse contacts@namirial.com

À propos de Namirial

Namirial est un chef de file dans le secteur de la sécurité de confiance pour la gestion des transactions numériques, proposant des solutions d'identification électronique, d'authentification multi-facteurs, de certificats numériques, de signature électronique, de facturation électronique et d'archivage électronique. La société a été certifiée pour de nombreux produits et services, y compris en tant que prestataire de services de confiance qualifié eIDAS. Namirial emploie plus de 350 personnes et traite plusieurs millions de transactions chaque jour. En plus de plusieurs bureaux en Italie, le groupe Namirial exploite plusieurs filiales en Autriche, au Brésil, en Allemagne et en Roumanie. Consultez notre site Web namirial.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Facebook.

