NAMMOS ERÖFFNET IM FRÜHJAHR 2026 DAS ERSTE RESORT IM NAHEN OSTEN

Mit ihrem Sitz im AMAALA bringt die globale Lifestyle-Ikone ihre charakteristische soziale Energie nach Saudi-Arabien.

AMAALA, Saudi-Arabien, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Während sich ein Großteil der Ultra-Luxus-Gastronomie in der Region in ruhige Zufluchtsorte zurückgezogen hat, ist Nammos, das globale kulturelle Wahrzeichen des mediterranen Glamours, dabei, den Status quo zu verändern. Das Nammos Resort AMAALA, das in diesem Frühjahr sein erstes Resort in der Triple Bay von AMAALA eröffnet, wird ein umfassendes Reiseziel sein, das auf der Kernphilosophie der Marke basiert: Endless Joy. Als Teil der ADMO Lifestyle Holding ist das Nammos Resort die erste Neueröffnung im Rahmen des globalen Expansionsplans der Marke.

Seit mehr als zwanzig Jahren gibt Nammos den Rhythmus für die anspruchsvollsten Reisenden der Welt vor und schafft Reiseziele, an denen Energie, Verbundenheit und Feiern eine Selbstverständlichkeit sind. Jetzt bringt die Marke diesen instinktiven Sinn für Atmosphäre in eine Resort-Umgebung und enthüllt eine neue Vision von Luxus, eine, in der Wohlbefinden geteilt wird, sozial ist und mühelos eintaucht.

Das Resort wird 110 Gästezimmer und Suiten sowie Pool-Bungalows, Villen und 20 private Residenzen umfassen, gekrönt von der exklusiven Cliff Villa, die den exklusivsten Ausblick auf AMAALA bietet. Neben einer privaten Insel und einem speziellen Wellnessbereich bietet das Hotel eine Reihe von Infinity-Pools, den Blu Kids Club für die kleinen Gäste und drei besondere Restaurants, darunter das berühmte Nammos Restaurant. Die Architektur des Resorts trägt dem regionalen Wunsch nach absoluter Privatsphäre ohne Langeweile Rechnung und sorgt dafür, dass die Energie zwar gemeinschaftlich, das Heiligtum aber persönlich ist. Das gesamte Anwesen ist auf das Wasser ausgerichtet und fängt die Morgensonne und die dramatischen Sonnenuntergänge am Roten Meer ein.

Carolyn Turnbull, CEO von Nammos Hotels & Resorts sagte: „Seit Jahren ist die globale Ultra-Luxus-Landschaft in zwei Welten geteilt: die soziale Energie der begehrtesten Lifestyle-Destinationen der Welt und die stille Abgeschiedenheit des Resorts. Im Nammos Resort AMAALA prallen diese Welten aufeinander. Wir bringen unsere charakteristische soziale Verbindung in ein Reiseziel, das auf regenerativem Luxus basiert, und schaffen einen Rhythmus, den die Region noch nie gesehen hat."

Exklusiv im Nammos Resort AMAALA stellt das Nammos Spa seine eigene Philosophie des „Grenzenlosen Wohlbefindens" vor. Das Spa versteht Wellness nicht als Rückzugsort, sondern als ultimatives soziales Pre-Game und stellt Isolation zugunsten von sozialer Bereitschaft neu dar. Inspiriert von seinem Motto „Rest Up, Move Up, Fuel Up, Show Up," ist jedes Erlebnis darauf ausgerichtet, dass die Gäste für den kommenden Tag fantastisch aussehen und sich auch so fühlen. Dieses leistungsstarke Versprechen wird durch eine regional erstmalige Partnerschaft mit Augustinus Bader unterstützt, die präzisionsgeführte Hautpflege mit dem charakteristischen Schwung von Nammos verbindet, um zu beweisen, dass Wellness nicht nur zur Erholung dient, sondern das Hauptereignis sein kann.

Damit dieser energiegeladene Lebensstil mühelos bleibt, ist die Servicekultur des Resorts von der Kunst des „unsichtbaren Luxus" geprägt. Ein eigener Nammos-Butler für jeden Gast arbeitet nach einem einzigen, intuitiven Versprechen: Es wird nichts verlangt, denn alles wird vorweggenommen. Von der nahtlosen Ankunft bis zum personalisierten Tagesrhythmus ist das Erlebnis unmittelbar, fließend und genau auf jeden Gast abgestimmt.

Das Herzstück des Resorts ist das berühmte Nammos Restaurant. Das auf einer eigenen Privatinsel gelegene Reiseziel verfügt über einen Infinity-Pool, schicke Cabanas und einen privaten Anlegesteg für die Ankunft mit dem Boot und schafft so ein Ambiente, das unbestreitbar Nammos ist und doch völlig neu. Die kulinarische Energie erstreckt sich über zwei verschiedene Veranstaltungsorte. Das Nalu ist ein entspanntes Restaurant, das sich auf die Energie lateinamerikanischer Aromen mit asiatischen Einflüssen stützt. Das Ilios ist ein raffiniertes mediterranes Restaurant und eine Bar mit gehobener Küche, Gastköchen und Pop-ups, die für Abende sorgen, die sich elegant, mühelos und spontan anfühlen.

Über die Mauern des Resorts hinaus können die Gäste in AMAALAs weitere Welt des regenerativen Luxus eintauchen. Vom maritimen Luxus des AMAALA Yacht Clubs bis zum Corallium Marine Life Institute sind die Erlebnisse so gestaltet, dass sie sich mit der natürlichen Schönheit der Küste überschneiden. Nachhaltigkeit ist hier eine Infrastruktur und kein Schlagwort. Als Teil von AMAALA wird das Resort nach seiner Fertigstellung mit einem Null-Kohlenstoff-Fußabdruck betrieben und zu 100 % mit erneuerbaren Energien versorgt.

Für weitere Informationen und um auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.nammoshotels.com/amaala

