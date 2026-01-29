NAMMOS OUVRIRA LE PREMIER CENTRE DE VILLÉGIATURE AU MOYEN-ORIENT AU PRINTEMPS 2026

Situé à AMAALA, l'icône mondiale du style de vie apporte son énergie sociale caractéristique en Arabie saoudite.

AMAALA, Arabie Saoudite, 29 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Alors qu'une grande partie de l'hôtellerie de luxe de la région s'est réfugiée dans des sanctuaires tranquilles, Nammos, l'emblème culturel mondial du glamour méditerranéen, est prêt à perturber le statu quo. En ouvrant son tout premier centre de villégiature au printemps à Triple Bay, Nammos Resort AMAALA s'apprête à lancer une destination complète fondée sur la philosophie de base de la marque, à savoir Endless Joy. Appartenant à ADMO Lifestyle Holding, Nammos Resort est la première ouverture dans le cadre du plan d'expansion mondial de la marque.

Depuis plus de vingt ans, Nammos donne le rythme aux voyageurs les plus exigeants du monde, en créant des destinations où l'énergie, la connexion et la célébration sont naturelles. Aujourd'hui, la marque apporte ce sens instinctif de l'atmosphère dans un environnement de villégiature, dévoilant une nouvelle vision du luxe, où le bien-être est partagé, social et immersif sans effort.

Le complexe comprendra 110 chambres et suites, ainsi que des bungalows avec piscine, des villas et 20 résidences privées, couronnées par l'exclusive Cliff Villa, qui offre le point de vue le plus exclusif d'AMAALA. Ancrée par une île privée et un centre de bien-être dédié, la destination comprendra une collection de piscines à débordement, le Blu Kids Club pour les plus jeunes, et trois lieux de restauration de renom, dont l'emblématique restaurant Nammos. Reconnaissant le désir régional d'une intimité absolue sans ennui, l'architecture du complexe garantit que si l'énergie est commune, le sanctuaire est personnel, attirant l'ensemble de la propriété vers l'eau, capturant les matins ensoleillés et les couchers de soleil spectaculaires de la mer Rouge.

Carolyn Turnbull, PDG de Nammos Hotels & Resorts, a déclaré : « Depuis des années, le paysage mondial de l'ultra-luxe est divisé en deux mondes : l'énergie sociale des destinations les plus recherchées au monde et l'isolement silencieux du centre de villégiature. Au Nammos Resort AMAALA, ces mondes se rencontrent. Nous apportons notre signature de connexion sociale dans une destination construite sur un luxe régénérateur, créant un rythme que la région n'a jamais vu auparavant ».

Exclusif au Nammos Resort AMAALA, le Nammos Spa présente sa philosophie exclusive « Boundless Wellbeing » (bien-être sans limites). Le spa ne conçoit pas le bien-être comme une retraite, mais comme l'ultime avant-goût de la vie sociale. Il réimagine l'isolement en faveur de la préparation sociale. Inspiré par son mantra « Rest Up, Move Up, Fuel Up, Show Up, », chaque expérience est conçue pour s'assurer que les clients ont l'air et se sentent bien pour la journée à venir. Cette promesse de haute performance est alimentée par un partenariat régional inédit avec Augustinus Bader, qui associe des soins de précision à l'élan caractéristique de Nammos pour prouver que le bien-être n'est pas seulement une question de récupération, mais qu'il peut être l'événement principal.

Pour que ce mode de vie plein d'énergie reste sans effort, la culture du service du complexe est définie par l'art du « luxe invisible ». Un majordome Nammos dédié à chaque invité fonctionne sur la base d'une promesse unique et intuitive : rien n'est demandé, car tout est anticipé. Des arrivées en douceur aux rythmes quotidiens personnalisés, l'expérience est immédiate, fluide et précisément adaptée à chaque hôte.

Au cœur de l'établissement se trouve l'emblématique restaurant Nammos. Située sur sa propre île privée, cette destination emblématique dispose d'une piscine à débordement, de cabanas chics et d'une jetée privée pour les arrivées par bateau, créant ainsi une scène indéniablement Nammos, mais entièrement nouvelle. L'énergie culinaire s'étend sur deux sites distincts. Nalu est un lieu de restauration décontracté, ancré dans l'énergie des saveurs latino-américaines et des influences asiatiques. Ilios est un restaurant et un bar méditerranéen raffiné qui propose une cuisine de haut niveau, des chefs invités et des pop-ups pour des soirées à la fois raffinées, sans effort et spontanées.

Au-delà de l'enceinte du complexe, les hôtes ont accès au monde plus vaste du luxe régénérateur d'AMAALA. Du luxe maritime du Yacht Club d'AMAALA à l'Institut de la vie marine Corallium, les expériences sont conçues pour s'entrecroiser avec la beauté naturelle du littoral. La durabilité est ici une infrastructure, pas un slogan ; en tant que partie intégrante d'AMAALA, le complexe est positionné pour fonctionner avec une empreinte carbone nulle, alimenté par une énergie 100 % renouvelable une fois achevé.

