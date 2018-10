Nanfang Media Group debiutuje z nowym mikro filmem dokumentalnym ukazującym życie imigrantów w Guangdong

GUANGZHOU, Chiny, 25 października 2018 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowe Targi Morskiego Szlaku Jedwabnego XIX wieku Guangdong 2018 odbędą się w dniach 25 do 28 października i będą przy tym bardzo dobrą okazją dla całej prowincji do promocji międzynarodowej wymiany kulturowej i współpracy handlowej. Mikro film dokumentalny na temat jednego dnia z życia pięciu imigrantów w Guangdong „Guangdong's Expats: A Day in the Life" wyprodukowany przez Nanfang Media Group zadebiutuje na targach.