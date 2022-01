Nanoprecise Sci Corp. erhält Patent für seine automatisierte Lösung zur vorausschauenden Wartung

GATESHEAD, England, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- Nanoprecise ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass das US-Patent- und Markenamt am 30. November 2021 unter der US-Patentnummer 11.188.065 mit dem Titel „System and Method for Fault Diagnosis and Prognosis for Rotating Equipment" (System und Verfahren zur Fehlerdiagnose und -prognose für rotierende Anlagen) ein vollständiges Patent für unser KI-basiertes vorausschauendes Wartungssystem erteilt hat. Mit dem Patent werden unsere kontinuierlichen Entwicklungsbemühungen zur Einführung eines Verfahrenspatents anerkannt, das drahtlose Sensoren mit extrem niedrigem Stromverbrauch und eine cloudbasierte Software umfasst, die selbst kleine Veränderungen der Maschinenleistung erkennt und die verbleibende Nutzungsdauer jeder industriellen Anlage vorhersagt.

RotationLF™ analysiert komplexe Maschinenzustandsdaten automatisch mit einer Kombination aus KI und physikbasierten Modellen, um die Lernzyklen zu minimieren und eine schnelle Investitionsrendite zu erzielen. Die Einbindung des CEEMDAN-Algorithmus in den RotationLF™-Prozess erweitert die Möglichkeiten der Software erheblich, indem große Mengen von Ausgabeparametern der Anlage analysiert werden, um Anomalien zu erkennen und Fehler zu lokalisieren, die zu Ausfallzeiten führen können. Die KI-gestützte Plattform benötigt nur 5 Tage, um zu lernen, und erstellt eine auf einen bestimmten Bereich begrenzte Basislinie für die Leistung jeder Maschine. Es identifiziert Fehler in Echtzeit, um Ausfälle vorherzusagen, und reduziert Fehlalarme um bis zu 90 % im Vergleich zu anderen Anbietern.

Der MachineDoctor™ Sensor wird an der rotierenden Ausrüstung installiert und erfasst verschiedene Parameter, die dann lokal auf Anomalien analysiert werden, bevor sie verworfen oder zur intensiveren Überprüfung an die Cloud gesendet werden. Der Cloud-Server verarbeitet das Signal über die RotationLF™-Software, die den hochentwickelten CEEMDAN-Algorithmus zusammen mit dem Wavelet Neural Network (WNN) verwendet, um Fehler zu erkennen und die Restnutzungsdauer (RUL) der rotierenden Ausrüstung vorherzusagen.

Das Patent ist ein bedeutender Erfolg für Nanoprecise, da es die Anerkennung der Einzigartigkeit des von Nanoprecise eingesetzten Predictive-Maintenance-Systems auf hohem Niveau darstellt. Nanoprecise ist bestrebt, die Überwachung industrieller Anlagen, die an den verschiedenen komplexen Fertigungsprozessen beteiligt sind, mit unserem patentierten Signalverarbeitungsalgorithmus zu vereinfachen, um den Herstellern zu helfen, ihre Betriebszeit zu maximieren.

„Wir haben zahllosen anlagenintensiven Unternehmen geholfen, die Ausfallzeiten ihrer Maschinen zu reduzieren und die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Anlagen zu verbessern", sagt Sunil Vedula, CEO von Nanoprecise Sci Corp. „Es ist eine unglaubliche Leistung für uns, ein Patent zu erhalten, das unsere Innovation und unsere Initiative zur Unterstützung von Herstellern beim Erreichen ihrer Wartungsziele offiziell anerkennt."

„Die Anerkennung dieser einzigartigen Technik ist eine großartige Leistung für uns und gibt uns die Möglichkeit, eine bahnbrechende Innovation zu schützen, die das Potenzial hat, unseren Kunden unvergleichliche Vorteile zu bieten. Dies ist das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements unseres technischen Teams für Innovationen und unseres unermüdlichen Bestrebens, unsere Kunden auf dem Weg zur Industrie 4.0 zu unterstützen", sagt Graham Kawulka, Vice President - Business Development, Nanoprecise Sci Corp.

Lösung für vorausschauende Wartung von Nanoprecise

Die Lösung erleichtert die Automatisierung der letzten Meile, indem sie sich über offene APIs in führende horizontale und vertikale Technologie-Stacks integrieren lässt. Es kann auch auf Cloud- oder On-Premise-Servern eingesetzt werden. All diese Faktoren ermöglichen eine einfache Plug & Play-Implementierung, ohne dass Sie sich um eine zusätzliche IT-Infrastruktur kümmern müssen. Darüber hinaus kann die automatisierte KI-basierte Analyseplattform in Desktop-Computer oder mobile Geräte integriert werden, um eine End-to-End-Lösung zu bieten, die allen Beteiligten Sicherheit bietet.

Nanoprecise bietet präzise Prognose- und Diagnoselösungen, die die Restnutzungsdauer eines beliebigen Wirtschaftsguts zu jedem Zeitpunkt seiner Lebensdauer vorhersagen und so den Anwendern in verschiedenen Branchen die richtigen Daten an die Hand geben.

