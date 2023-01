Nanoprecise Sci Corp lève 10 millions de dollars dans le cadre d'un investissement de série B

EDMONTON, Alberta, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Nanoprecise Sci Corp, un fournisseur de solutions de surveillance de l'état et de maintenance prescriptive alimentées par l'IA, a recueilli 10 millions de dollars américains en investissements de série B auprès de quatre nouveaux investisseurs. La ronde a été dirigée par Exportation et développement Canada (EDC), avec la participation de Honeywell Ventures, NSK Ltd. et EC Mergers & Acquisitions.

Fondée en 2017 par le PDG Sunil Vedula, l'équipe de base de Nanoprecise comprend des spécialistes de l'industrie tels que Graham Kawulka (directeur commercial), Prashant Verma (responsable de l'exploitation en Inde) et Dries Van Loon (vice-président de la réussite client et de la surveillance de l'état). Nanoprecise stimule la réalisation de valeur pour les fabricants et les opérateurs dans un large éventail d'industries en leur fournissant des informations significatives grâce à une approche différenciée de la surveillance de la santé des machines. L'entreprise utilise des capteurs sans fil de très faible puissance ainsi qu'un logiciel cloud alimenté par IA qui détecte les plus petites variations dans la performance des machines et prédit la durée de vie restante de l'ensemble de tout actif industriel.

Les solutions de bout en bout automatisées de Nanoprecise s'efforcent de simplifier la surveillance des actifs industriels impliqués dans divers processus de fabrication complexes. Elles s'appuient sur des algorithmes brevetés de traitement des signaux et sur du matériel évolutif de pointe pour aider les opérateurs à maximiser leur temps de disponibilité et à améliorer l'efficacité énergétique.

L'investissement d'EDC, l'organisme canadien de crédit à l'exportation qui est entièrement détenu par le gouvernement du Canada, vise à accroître les capacités de livraison et élargir l'offre de produits de l'entreprise canadienne de technologies propres dans le secteur des solutions d'efficacité énergétique et de surveillance de l'état. La transaction cadre avec un des principaux objectifs de l'organisme, qui consiste à soutenir l'expansion des entreprises canadiennes émergentes de technologies propres qui sont bien positionnées sur le plan commercial, dans le but d'améliorer la compétitivité internationale du Canada dans des domaines prioritaires clés.

« Les capteurs d'équipement novateurs alimentés par l'IA de Nanoprecise Sci Corp, société établie à Edmonton, réduisent la consommation d'énergie et les temps d'arrêt dans de nombreux processus industriels, a déclaré Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales d'EDC. EDC est heureux d'avoir dirigé la ronde d'investissement de série B de Nanoprecise aux côtés d'acteurs clés de l'industrie. L'opération permettra d'accélérer le déploiement international des solutions uniques de l'entreprise. »

En outre, Honeywell Ventures a rejoint le conseil d'administration à titre d'observateur, à la suite de son investissement stratégique dans le fournisseur de solutions de maintenance prédictive basée sur l'IA. Cet investissement par l'un des principaux acteurs du secteur de la technologie industrielle montre que la solution de Nanoprecise se démarque nettement des innombrables produits existants sur le marché. L'investissement de Honeywell ouvre la voie à de fortes possibilités de croissance pour Nanoprecise Sci Corp. NSK Ltd., qui compte parmi les trois plus importantes entreprises manufacturières au monde. EC Mergers & Acquisitions, la plus grande banque d'investissement mondiale spécialisée dans le secteur des technologies industrielles, a également choisi d'appuyer Nanoprecise dans ce cycle d'investissement, en raison du potentiel de croissance élevé de l'entreprise et du vaste champ d'applications de ses solutions.

« Nous sommes heureux d'avoir conclu notre ronde d'investissements de série B et nous nous réjouissons d'accueillir nos nouveaux investisseurs, qui apportent au conseil d'administration de Nanoprecise des réseaux et une vaste expertise de l'industrie. Nous sommes convaincus que leurs conseils en matière de croissance d'entreprise viendront compléter l'étendue de compétences et d'expériences de notre conseil d'administration et de notre équipe de direction, alors que nous continuons de prendre de l'expansion et de maintenir notre leadership dans le secteur de la surveillance à distance de l'état et de l'efficacité énergétique », a affirmé M Sunil Vedula, fondateur et PDG de Nanoprecise Sci Corp.

À propos de Nanoprecise Sci Corp

Nanoprecise Sci Corp est un fournisseur de solutions de maintenance prédictive automatisée alimentée par l'IA qui se spécialise dans le déploiement de l'intelligence artificielle et des technologies IIoT (internet industriel des objets) à des fins de maintenance prédictive des actifs et de réduction de l'empreinte carbone des usines de fabrication. Nanoprecise définit la norme de service de l'industrie en ce qui a trait à la surveillance et l'analyse des machines industrielles de tous types, grâce à sa plateforme d'analyse de l'efficacité énergétique et de la santé des actifs industriels. Nanoprecise a son siège social à Edmonton, au Canada, et travaille avec des entreprises de divers secteurs pour les aider à faire avancer leur projet de l'industrie 4.0.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous sur www.edc.ca

