Nanoprecise Sci Corp renouvelle sa certification SOC 2 de type 2, confirmant ainsi son engagement en faveur de l'excellence en matière de sécurité

EDMONTON, Alberta, 19 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Nanoprecise Sci Corp, innovateur de premier plan dans le domaine des solutions de maintenance prédictive automatisées basées sur l'IA , est fière d'annoncer la réussite de son évaluation SOC (System and Organization Controls) 2 de type 2. Cette évaluation complète, menée par Prescient Assurance, leader mondialement reconnu dans les tests de sécurité et les certifications de conformité pour les entreprises SaaS, a abouti à un rapport CPA solide réaffirmant le contrôle efficace de Nanoprecise sur la sécurité, la disponibilité, l'intégrité du traitement, la confidentialité et la protection de la vie privée de ses systèmes.

Le rapport SOC 2 de type 2, conçu pour répondre aux besoins exigeants des clients existants et potentiels, témoigne de l'engagement inébranlable de Nanoprecise Sci Corp à protéger les informations de ses clients et à garantir les normes les plus élevées en matière d'intégrité opérationnelle et de cybersécurité.

Sunil Vedula, fondateur et PDG de Nanoprecise Sci Corp, a exprimé sa satisfaction : « Nous sommes heureux que notre rapport SOC 2 de type 2 ait montré que nous avons mis en place les contrôles appropriés pour atténuer les risques liés à la sécurité, à la disponibilité, au traitement et à l'intégrité des données, à la confidentialité et à la protection de la vie privée, conformément aux exigences de la règle de sécurité de l'HIPAA. L'obtention de ce rapport démontre notre intégrité commerciale et notre conformité légale et nous donne un avantage concurrentiel. Pour les clients, cela garantit la confiance dans la protection des données, des services fiables et un partenaire qui répond à des exigences réglementaires strictes, renforçant ainsi les avantages mutuels d'une collaboration sûre et conforme. »

Faizan Ahmad Wani, ingénieur en chef de la sécurité chez Nanoprecise, qui a dirigé cette initiative, a déclaré : « L'adhésion aux principes SOC 2 est essentielle pour Nanoprecise et nos clients. Ces principes garantissent l'intégrité de nos opérations, améliorent la fiabilité de nos services et protègent nos données sensibles. Les clients de Nanoprecise peuvent nous faire entièrement confiance quant à leurs données sur notre cloud. »

L'examen SOC 2 est basé sur les principes et les critères développés par l'American Institute of CPAs (AICPA), et il comprend cinq domaines clés :

Sécurité : le système est protégé contre les accès non autorisés (à la fois physiques et logiques).

Disponibilité : le système est disponible pour fonctionner et être utilisé comme prévu ou convenu.

Intégrité du traitement : le traitement du système est complet, valide, exact, opportun et autorisé pour atteindre les objectifs de l'entité.

Confidentialité : les informations désignées comme confidentielles sont protégées conformément à l'engagement ou à l'accord.

Protection de la vie privée : les informations personnelles sont collectées, utilisées, conservées, divulguées et éliminées de manière à atteindre les objectifs de l'entité.

Cette réussite renforce l'engagement de Nanoprecise Sci Corp à maintenir les normes de sécurité et de conformité les plus élevées et fait de la société un partenaire de confiance pour les entreprises à la recherche de solutions fiables, sécurisées et conformes.

Les clients actuels et potentiels souhaitant obtenir une copie du rapport SOC 2 de Nanoprecise Sci Corp peuvent contacter [email protected] .

Contact pour les médias :

Suraj Pisharody

[email protected]