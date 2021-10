Nanoracks, Voyager Space et Lockheed Martin s'associent pour développer une station spatiale commerciale

Une plateforme constamment habitée pour soutenir la recherche, l'activité industrielle et bien plus

DENVER, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Nanoracks, en collaboration avec Voyager Space et Lockheed Martin [NYSE : LMT], a formé une équipe pour développer la toute première station spatiale volante commerciale libre. La station spatiale, connue sous le nom de Starlab, sera une plateforme commerciale constamment habitée se dédiant à la réalisation de recherches critiques, à la promotion de l'activité industrielle et à la poursuite de la présence et du leadership des États-Unis à orbite terrestre basse. Starlab devrait atteindre sa capacité opérationnelle initiale d'ici 2027.

Afin de répondre aux besoins du gouvernement américain et des agences spatiales internationales ainsi qu'aux exigences commerciales dans le domaine spatial, ces leaders de l'industrie développeront Starlab spécifiquement pour permettre à l'économie spatiale en plein essor de répondre à la demande accrue des clients en services spatiaux tels que la recherche sur les matériaux, la croissance des usines et l'activité des astronautes. Ensemble, ces sociétés apportent une expérience inégalée dans l'utilisation de l'espace commercial, la conception et la performance de l'ingénierie, l'innovation technologique et la stratégie d'investissement.

« Depuis ses débuts, Nanoracks cherche à posséder et à exploiter une station spatiale privée afin de libérer pleinement la demande du marché », a déclaré Jeffrey Manber, PDG et co-fondateur de Nanoracks. « Notre équipe a passé la dernière décennie à apprendre l'activité des stations spatiales, à comprendre les besoins des clients, à cartographier la croissance du marché et à auto-investir dans du matériel privé sur l'ISS comme le Bishop Airlock. Nanoracks et notre équipe sont ravis de travailler avec la NASA et nos amis dans le monde entier pour faire avancer Starlab. »

La NASA a récemment annoncé le projet CLD (pour Commercial Low-Earth Orbit (LEO) Destination, signifiant destination commerciale à orbite terrestre basse (OTB)) visant à soutenir le développement de stations spatiales privées. CLD stimulera une économie OTB aux multiples facettes et fournira des capacités scientifiques et d'équipage à OTB avant le retrait de la Station spatiale internationale (ISS).

Nanoracks amorcera l'effort de développement de Starlab en s'appuyant sur plus de dix ans d'expérience en tant que précurseur et leader mondial de l'utilisation commerciale de l'ISS. Voyager Space, l'actionnaire majoritaire de Nanoracks, dirigera la stratégie et les investissements en capital, et Lockheed Martin, un leader dans le développement et l'exploitation de vaisseaux spatiaux complexes, servira de fabricant et d'intégrateur technique.

Les éléments de base de la station spatiale Starlab comprennent un vaste habitat gonflable, conçu et construit par Lockheed Martin, un nœud d'amarrage métallique, un élément d'alimentation et de propulsion, un grand bras robotique pour le service des cargaisons et des charges utiles, ainsi qu'un système de laboratoire de pointe pour héberger une capacité de recherche, de science et de fabrication complète. Starlab sera en mesure d'accueillir en continu jusqu'à quatre astronautes pour mener des recherches et des opérations scientifiques critiques.

« Nous sommes ravis de faire partie d'une équipe aussi innovante et compétente, qui permet à chaque entreprise de tirer parti de ses forces fondamentales », a déclaré Lisa Callahan, vice-présidente et directrice générale de l'espace civil commercial chez Lockheed Martin. « La vaste expérience de Lockheed Martin en construction de vaisseaux spatiaux et de systèmes complexes, associée à l'innovation commerciale de Nanoracks et à l'expertise financière de Voyager, permettent à notre équipe de créer une station spatiale axée sur le client qui alimentera notre vision future. Nous avons investi de manière significative dans une technologie d'habitat qui nous permet de proposer une conception d'engins spatiaux rentable et axée sur une mission pour Starlab. »

Le modèle commercial Starlab de Nanoracks est conçu afin d'habiliter la science, la recherche et la fabrication pour les clients mondiaux, et pour apporter une valeur ajoutée aux missions d'astronaute souveraines de longue durée. Starlab servira également le tourisme et d'autres activités commerciales et professionnelles.

« Voyager Space accorde une grande confiance au modèle commercial Starlab et à sa capacité d'être commercialement durable et bien capitalisé », a déclaré Dylan Taylor, président et PDG de Voyager Space. « Voyager Space voit de nombreuses synergies tirer parti des capacités de l'ensemble des activités d'exploitation de notre organisation, ainsi qu'au sein de l'écosystème Lockheed Martin. Nous considérons ce partenariat seulement comme le début de notre travail ensemble. »

Pour en savoir plus sur Starlab et l'équipe, rendez-vous ici.

À propos de Nanoracks

Nanoracks, une société Voyager Space, est le premier fournisseur mondial de services spatiaux commerciaux. Nanoracks possède et exploite du matériel privé sur la Station spatiale internationale et a lancé plus de 1 300 expériences de recherche, déployé plus de 300 petits satellites et installé le Bishop Airlock. Aujourd'hui, Nanoracks tire parti de plus de dix ans d'expérience pour développer de nouveaux systèmes spatiaux commerciaux en réponse directe aux besoins des clients. Ces systèmes spatiaux incluent la conversion des étages supérieurs des lanceurs commerciaux en plateformes secondaires fonctionnelles, la construction de nouvelles stations spatiales habitables, la fourniture d'infrastructures de services et de sas pour l'équipage et la charge utile, et bien plus encore. Suivez @Nanoracks sur Twitter pour en savoir plus.

À propos de Voyager Space

Voyager Space est un leader mondial de l'exploration spatiale. La mission à long terme de Voyager est de créer une société NewSpace verticalement intégrée et cotée en bourse, capable de réaliser n'importe quelle mission spatiale pouvant être imaginée par l'être humain. Le modèle de la société, qui fait figure de première dans l'industrie, est spécialement conçu pour répondre aux besoins de croissance des entreprises du secteur de l'espace commercial en remplaçant les modèles traditionnels de capitaux privés par une approche à plus long terme qui fournit un capital permanent. Pour en savoir plus sur Voyager Space, veuillez consulter le site : https://voyagerspace.com/ et suivre @VoyagerSH sur Twitter.

À propos de Lockheed Martin

Basée à Bethesda, dans le Maryland, Lockheed Martin (NYSE : LMT) est une société mondiale spécialisée dans la sécurité et l'aérospatiale qui emploie environ 114 000 personnes à travers la planète et est principalement engagée dans la recherche, la conception, le développement, la fabrication, l'intégration et le maintien de systèmes, de produits et de services technologiques avancés. Veuillez suivre @LMNews sur Twitter pour connaître les dernières annonces et actualités sur l'ensemble de la société.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs ». Toutes les déclarations, à l'exception des déclarations de faits historiques, y compris celles concernant l'énoncé de mission et la stratégie de croissance de Voyager Space Holdings, Inc. (la « Société »), sont des « énoncés prospectifs ». Même si la direction de la Société estime que ces énoncés prospectifs sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes sont, ou seront, correctes. Ces énoncés prospectifs impliquent de nombreux risques et incertitudes, qui pourraient amener les résultats futurs de la Société à différer sensiblement de ceux anticipés. Les risques et incertitudes potentiels incluent, entre autres, les conditions économiques générales affectant les industries dans lesquelles la Société opère, l'incertitude des approbations et exigences réglementaires, et la possibilité d'obtenir le financement nécessaire à des conditions acceptables ou pas du tout. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs car ils impliquent ces incertitudes connues et inconnues et d'autres facteurs qui, dans certains cas, échappent au contrôle de la Société et qui pourraient affecter, et affecteront probablement, les résultats, les niveaux d'activité, les performances ou les réalisations réels de manière substantielle. Tout énoncé prospectif reflète les opinions actuelles de la Société concernant des événements futurs et est assujetti à ces risques et autres risques, incertitudes et hypothèses liés aux opérations, aux résultats d'exploitation, à la stratégie de croissance et à la liquidité. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ces énoncés prospectifs pour quelque raison que ce soit, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs, même si de nouvelles informations sont disponibles à l'avenir.

