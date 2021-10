Nanoracks, Voyager Space y Lockheed Martin se asocian para desarrollar una estación espacial comercial

Se trata de un hábitat con tripulación continua para apoyar la investigación, la actividad industrial y más

DENVER, 21 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Nanoracks, en colaboración con Voyager Space y Lockheed Martin [NYSE: LMT], ha formado un equipo para desarrollar la primera estación espacial comercial de vuelo libre. La estación espacial, conocida como Starlab, será una plataforma comercial con tripulación continua, dedicada a realizar investigaciones críticas, fomentar la actividad industrial y garantizar la presencia y el liderazgo continuo de Estados Unidos en la órbita terrestre baja. Está previsto que Starlab logre la capacidad operativa inicial para el año 2027.

Para hacer frente a las necesidades comerciales, del gobierno de Estados Unidos y de la agencia espacial internacional en el espacio, estos líderes de la industria desarrollarán Starlab específicamente para permitir la creciente economía espacial y satisfacer la demanda reprimida de los clientes de servicios espaciales como la investigación de materiales, el crecimiento de plantas y la actividad de astronautas. Juntas, estas empresas aportan una experiencia incomparable en la utilización del espacio comercial, diseño y rendimiento de ingeniería, innovación tecnológica y estrategia de inversión.

"Desde el principio, Nanoracks ha buscado poseer y operar una estación espacial privada para desbloquear completamente la demanda del mercado", explicó Jeffrey Manber, consejero delegado y cofundador de Nanoracks. "Nuestro equipo ha pasado la última década aprendiendo el negocio de las estaciones espaciales, entendiendo las necesidades de los clientes, trazando el crecimiento del mercado y autoinvirtiendo en hardware privado en la ISS como Bishop Airlock. Nanoracks y nuestro equipo están emocionados de trabajar con la NASA y nuestro amigos de todo el mundo a medida que avanzamos con Starlab".

La NASA anunció recientemente el proyecto de destino comercial de órbita terrestre baja (LEO) (CLD) para apoyar el desarrollo de estaciones espaciales privadas. CLD estimulará una economía LEO multifacética y proporcionará capacidades científicas y de tripulación en LEO antes de que se retire la Estación Espacial Internacional (ISS).

Nanoracks va a llevar a cabo el liderazgo del esfuerzo de desarrollo de Starlab aprovechando más de una década de experiencia como pionero y líder mundial en la utilización comercial de ISS. Voyager Space, el accionista mayoritario de Nanoracks, liderará la estrategia y la inversión de capital y Lockheed Martin, líder en el desarrollo y operación de naves espaciales complejas, actuará como fabricante e integrador técnico.

Los elementos básicos de la estación espacial Starlab incluyen un gran hábitat inflable, diseñado y construido por Lockheed Martin, un nodo de acoplamiento metálico, un elemento de potencia y propulsión, un gran brazo robótico para dar servicio a la carga y las cargas útiles, y un sistema de laboratorio de última generación que integra una amplia capacidad de investigación, ciencia y fabricación. Starlab podrá albergar continuamente hasta cuatro astronautas con el fin de llevar a cabo investigaciones y ciencias críticas.

"Es un placer el hecho de formar parte de un equipo tan innovador y capaz, uno que permite a cada compañía aprovechar sus fortalezas centrales", indicó Lisa Callahan, vicepresidenta y directora general de Commercial Civil Space en Lockheed Martin. "La amplia experiencia de Lockheed Martin en la construcción de sistemas y naves espaciales complejos, junto con la innovación comercial de Nanoracks y la experiencia financiera de Voyager, permite a nuestro equipo crear una estación espacial centrada en el cliente que impulsará nuestra visión de futuro. Hemos invertido significativamente en tecnología de hábitat que permite nos proponer un diseño de nave espacial rentable y orientado a la misión para Starlab".

El modelo de negocio Starlab de Nanoracks se ha diseñado con el fin de permitir la ciencia, la investigación y la fabricación para los clientes globales, y aportar valor añadido a las misiones de astronautas soberanos de larga duración. Starlab también prestará servicios al turismo y otras actividades comerciales y empresariales.

"Voyager Space confía mucho en el modelo de negocio de Starlab y en su capacidad para ser comercialmente sostenible y estar bien capitalizado", comentó Dylan Taylor, presidente y consejero delegado de Voyager Space. "Voyager Space considera que existen diversas sinergias que aprovechan las capacidades en los negocios operativos de nuestra organización, además de dentro del ecosistema de Lockheed Martin. Consideramos que esta asociación es solo el comienzo de nuestro trabajo en conjunto".

