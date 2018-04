Narada a remporté le Grand Chelem de l'industrie du stockage de l'énergie en Chine en 2017

Narada a décroché la première place en termes de capacité installée, d'échelle de puissance et d'ampleur énergétique dans les projets de stockage d'énergie en exploitation, qui ont été ajoutés en Chine en 2017. L'entreprise est ainsi devenue le meilleur fournisseur de technologie et de système de stockage de l'énergie électrochimique.

Le Livre blanc a systématisé et mis à jour les dernières nouveautés en termes de projets de stockage de l'énergie, du marché, des propriétaires d'usines, de la technologie et des politiques à l'échelle planétaire. Il a également apporté une prévision des tendances de développement pour les marchés nationaux et internationaux du stockage de l'énergie.

Compte tenu du développement de l'industrie mondiale des énergies renouvelables, l'importance du stockage de l'énergie et de la structure énergétique est apparue. La commercialisation du stockage de l'énergie a ouvert la voie à un vaste secteur de développement.

Narada a clairement expliqué que l'application du stockage de l'énergie électrochimique était arrivée à maturité en matière d'échelle, de sécurité et d'économie, grâce à une application de grande ampleur dont l'exploration et la formation ont demandé beaucoup de temps. Fin 2017, la capacité contractuelle totale de la centrale électrique de stockage d'énergie de Narada a dépassé le chiffre de 2 000 MWh, et l'échelle d'exploitation a dépassé les 300 MWh, ce qui fait de Narada l'un des plus grands fournisseurs de systèmes de stockage d'énergie au monde.

Au cours des deux dernières années, Narada a mené la révolution du stockage commercial de l'énergie et a poussé la Chine à devenir l'un des pays les plus actifs dans l'industrie du stockage de l'énergie.

Les investissements dans l'industrie du stockage de l'énergie devraient se chiffrer en milliers de milliards de yuans dans la décennie à venir, ce qui fait de l'industrie du stockage de l'énergie un secteur en plein essor. L'ordre de grandeur de la croissance du marché dépassera, pour sa part, les cent milliards de yuans dans le cours des cinq prochaines années.

En s'appuyant sur la chaîne industrielle complète existante, Narada va continuer d'innover en approfondissant la technologie existante, d'augmenter les avantages en termes de coûts et de promouvoir plus rapidement l'expansion du projet, dans le but de devenir le fournisseur d'énergie le plus prometteur.

