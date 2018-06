Narada achève la première phase de la centrale de stockage d'énergie FM en Allemagne

Upside est l'un des premiers fournisseurs de nouvelles solutions de technologies énergétiques en Europe. Son activité principale porte sur le développement de projet et la gestion d'actifs dans les domaines du stockage d'énergie par batterie et des systèmes photovoltaïques. La société a développé ou développe actuellement des projets pour plus de 290 MW de stockage d'énergie.

Narada dispose des technologies de batterie plomb-carbone et d'intégration des systèmes de stockage d'énergie les plus importantes au monde, et réalise le lissage de puissance, le suivi de charge, l'élimination des crêtes et le comblement des creux côté production d'électricité / distribution / utilisateur du réseau de distribution. En 2017, Narada possédait la deuxième plus grande capacité de stockage d'énergie.

La solution de stockage d'énergie a déjà permis de faire l'économie de la promotion à l'échelle commerciale du côté de l'utilisateur. Narada a envisagé le modèle commercial « investissement et exploitation » des systèmes de stockage d'énergie, lequel connaît une phase d'expansion et de stabilisation accélérée.

Le système de stockage d'énergie par batterie présente de meilleurs avantages économiques et sociaux que les générateurs d'énergie thermique conventionnels du fait de son efficacité de réglage, de sa rapidité de réponse, de son faible coût et de sa capacité de protection de l'environnement.

Narada recourt à une technologie avancée de batteries de stockage d'énergie dotées d'un système de conversion énergétique à réponse rapide pour construire en 2 ans une centrale de stockage d'énergie à modulation de fréquence avec une capacité totale de plus de 50 MW, et participe à un service marchand de modulation de fréquence (PCR) en Allemagne pour un investissement total d'environ 42 millions d'euros.

À l'heure actuelle, Narada a terminé la conception et la production du système ainsi que le premier débogage conjoint du système et a pu ensuite décharger le premier lot de conteneurs, achevant enfin avec succès la construction globale de la première phase du projet.

Le projet permettra de réguler la fréquence du réseau électrique allemand, de stabiliser son exploitation, d'améliorer sa fiabilité et sa flexibilité et de promouvoir le développement intégré de l'énergie verte à l'avenir.

