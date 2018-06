Narada schließt erste Phase des FM-Energiespeicherwerks in Deutschland ab

Upside ist ein führender Anbieter neuer Technologielösungen für den Energiebereich in Europa. Im Zentrum seines Geschäfts stehen die Projektentwicklung und die Ressourcenverwaltung in den Bereichen der Batterie-Energiespeicherung und Photovoltaik. Derzeit verfügt das Unternehmen über mehr als 290 MW an Energiespeicherprojekten, die bereits entwickelt wurden oder noch in der Entwicklung stecken.

Narada ist Eigentümer der weltweit führenden Blei-Kohle-Technologie für Batterien und der Systemintegrationstechnologie für Energiespeicher. Für die Stromerzeuger/Verteiler/Verbraucher im Stromnetz setzt es den Energieausgleich, die Auslastungsverfolgung, die Spitzensenkung und Aufstockung bei Versorgungstiefen um. Narada verfügte 2017 über die größte Energiespeicherkapazität.

Die Energiespeicherlösung hat sich bereits in der kommerziellen Nutzung auf Verbraucherseite als rentabel erwiesen. Narada hat das kommerzielle Modell „Investition plus Betrieb" von Energiespeichersystemen bereits getestet, für das nun eine rapide Expansions- und Marktetablierungsphase begonnen hat.

Im Vergleich zu konventionellen Thermo-Energieerzeugern überzeugt das Batterie-Energiespeichersystem durch wirtschaftliche und soziale Vorteile aufgrund seiner hohen Feineinstellungseffizienz, schneller Reaktionsfähigkeit, niedrigen Kosten und Umweltschutzfaktoren.

Narada verwendet fortschrittliche Batterietechnologie für den Energiespeicher mit einem schnell reagierenden Energieumwandlungssystem, um in 2 Jahren ein frequenzmoduliertes Energiespeicherwerk mit einer Gesamtkapazität von mehr als 50 MW zu bauen und mit einer Gesamtinvestition in Höhe von circa 42 Millionen Euro an einem frequenzmodulierten Marktservice (PCR) in Deutschland teilhaben zu können.

Aktuell hat Narada bereits das Systemdesign und die Fertigung sowie die erste zusammenhängende Suche nach Systemfehlern abgeschlossen und konnte die erste Lieferung von Containern in Folge aufstellen, womit der gesamte Projektaufbau der ersten Projektphase erfolgreich fertiggestellt wurde.

Das Projekt liefert dem deutschen Stromnetz Frequenzregulierung, stabilisiert den Betrieb des Stromnetzes, stärkt die Zuverlässigkeit und Flexibilität des Stromnetzes und fördert die integrierte Entwicklung umweltfreundlicher Energiequellen in der Zukunft.

Weitere Informationen finden Sie auf http://en.naradapower.com.

Kontakt: intl@narada.biz

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/712489/Narada_modular_design.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/712492/landing_site_storage_project.jpg

SOURCE Narada Power Source Co.,Ltd