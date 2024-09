Narwal lance son robot-aspirateur IA à l'IFA 2024 : pour un nettoyage sans stress et pour tous

BERLIN, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Narwal, leader du nettoyage intelligent à domicile, est fier de présenter le Narwal Freo Z Ultra, son aspirateur robot de nouvelle génération optimisé par l'IA, à l'IFA 2024 à Berlin. Conçu pour les propriétaires modernes à l'emploi du temps chargé, ce robot avancé évite les obstacles, effectuer l'entretien de manière autonome et dispose de fonctions adaptées à l'utilisateur et aux animaux domestiques. Conformément au thème du 100e anniversaire de l'IFA, « L'innovation pour tous », le Freo Z Ultra offre une solution de nettoyage de pointe, libérant les utilisateurs du nettoyage des sols pour leur permettre de se concentrer sur ce qui compte le plus.

Available in Galaxy Silver and Space Grey, it blends seamlessly into any home.

Le Narwal Freo Z Ultra est équipé du système TwinAI Dodge Obstacle Avoidance, doté de deux caméras 1200p RGB et de puces IA capables de reconnaître plus de 120 objets domestiques en temps réel. Cela lui permet de contourner habilement les meubles, les animaux domestiques et les objets pas rangés avec une précision millimétrique, garantissant ainsi un nettoyage ininterrompu. La technologie Proactive AI DirtSense™ 2.0 distingue intelligemment la saleté sèche des déversements humides, ajustant automatiquement sa méthode de nettoyage pour une efficacité optimale. Lorsqu'il détecte une saleté importante, le système se concentre sur la zone pour un nettoyage ciblé et approfondi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de salissures. Son système AI-Adaptive Hot Water Mop Washing ajuste la température de l'eau en fonction du type de saleté, allant de 45°C pour les salissures légères à 75°C pour une désinfection en profondeur, suivi d'un séchage automatique à 40°C pour garantir une zone exempte de bactéries.

Avec une puissance d'aspiration de pointe de 12 000 Pa, le robot vient à bout des saletés les plus tenaces, tandis que la brosse flottante 2.0 Zero Tangling garantit une expérience sans emmêlement. Le robot excelle également dans le nettoyage des bords et des coins grâce à sa technologie EdgeSwing™ avancée, appliquant une pression vers le bas et des angles de nettoyage précis pour une couverture complète. Associé à ses puissants systèmes de navigation et de nettoyage, le Narwal Freo Z Ultra offre une expérience de nettoyage intelligente et mains libres pour toutes les surfaces.

Disponibilité et prix

Ce produit sera disponible sur le marché allemand à partir du 25 septembre et peut être trouvé chez MediaMarkt, Saturn, Cyberport, Otto et Amazon, avec un prix de vente de 949 euros.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2498592/Available_Galaxy_Silver_Space_Grey_blends_seamlessly_home.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2309467/4896433/Narwal_Logo.jpg