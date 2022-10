Nasuni CloudBound22 bietet Strategien zur Bewältigung der schwierigsten Probleme bei der Wiederherstellung von Dateidaten, Cloud und Ransomware

BOSTON, 21. September 2022 /PRNewswire/ -- Nasuni Corporation , ein führender Anbieter von Dateidatendiensten, gab heute bekannt, dass sie am 4. Und 6. Oktober 2022 die Nasuni CloudBound22, „ Building Your File Data Cloud ", ausrichten wird. Während der kostenlosen Online-Konferenz werden IT-Führungskräfte von Unternehmen in mehr als 20 Sitzungen über die dringendsten Herausforderungen wie Cyber-Resilienz, hybrides Arbeiten, Datenintelligenz, Ransomware-Wiederherstellung, Cloud-Portabilität und mehr informiert.

Die Nasuni CloudBound findet nun schon im dritten Jahr statt und wird von Entscheidungsträgern aus aller Welt besucht, die Einblicke in Strategien zur Modernisierung traditioneller Dateiinfrastrukturen und zur Nutzung der Cloud in ihrer Umgebung erhalten möchten. Die Nasuni CloudBound22 bietet Keynotes von Paul Meighan, Director of Product Management bei AWS, und David Totten, CTO Global Partner Solutions, U.S. bei Microsoft, sowie Präsentationen von Nasuni-Kunden und Branchenexperten, die praktische Hinweise zu Dateidaten, Ransomware und Cloud-bezogenen Herausforderungen geben, mit denen IT und Organisationen aller Größen und Branchen konfrontiert sind.

WER: Nasuni wurde 2008 gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Dateidatenservices, welches Unternehmen dabei hilft, eine sichere Dateidaten-Cloud für die digitale Transformation, globales Wachstum und Informationseinsicht zu schaffen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, die Benutzerproduktivität, Geschäftskontinuität, Datenintelligenz, Cloud-Auswahl und eine vereinfachte globale Infrastruktur bietet. WAS: Auf der Nasuni CloudBound22: Building Your File Data Cloud werden Experten aus der Praxis über ihre Erkenntnisse und Erfahrungen mit einer vollständigen modernisierten und stabilen Dateidateninfrastruktur sprechen. Führende und einflussreiche Persönlichkeiten von ActualTech Media, AWS (Keynote), Blocks & Files, DCIG, ESG, Evaluator Group, Freeform Dynamics, Fugro, The Jerde Partnership, Man Group, Microsoft (Keynote), Nasuni, Omdia, Scott Brownrigg Ltd. und Synergy Technical werden ihr Wissen, ihre bewährten Verfahren und ihre Erfahrungen weitergeben. WARUM: Da immer mehr Unternehmen ein hybrides Arbeitsmodell einführen, müssen die Mitarbeiter in der Lage sein, von jedem Ort aus auf ihre Dateien zuzugreifen, und zwar mit der gleichen Leistung, als ob sie sich vor Ort befänden. Außerdem bedeutet die allgegenwärtige und zunehmende Bedrohung durch Ransomware-Angriffe, dass Unternehmen Maßnahmen ergreifen müssen, um sicherzustellen, dass sie Daten schnell wiederherstellen können, um Ausfallzeiten und Lösegeldzahlungen zu vermeiden. Nasuni CloudBound22 informiert IT-Führungskräfte und Entscheidungsträger über Strategien zur Bewältigung dieser Herausforderungen bei der Speicherung und Wiederherstellung von Dateien. WIE: Die Nasuni CloudBound22 bietet spezielle Keynotes und ein volles Programm an Industrie-, Business- und Technik-Sessions, Panels mit Top-Experten und Influencern, Produktdemonstrationen, Präsentationen von Nasuni-Kunden und wichtige Networking-Möglichkeiten. WANN: Dienstag, 4. Oktober, von 8.00 Uhr ET - 12.00 Uhr ET. Donnerstag, 6. Oktober, von 10.00 Uhr ET - 14.00 Uhr ET. WO: Die Nasuni CloudBound22 findet in einem interaktiven und flexiblen Online-Format statt. Weitere Informationen zur Tagesordnung und zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website .

Informationen zu Nasuni

Nasuni Corporation ist ein führendes Unternehmen für Dateispeicherservices, das Unternehmen dabei unterstützt, eine sichere Datei-Cloud für digitale Transformation, globales Wachstum und Informationseinsicht zu schaffen. Die Nasuni File Data Platform ist eine Cloud-native Service-Suite, die die Infrastruktur für Dateien vereinfacht, den Schutz von Daten verbessert und einen schnellen, weltweiten Dateizugriff zu niedrigsten Kosten gewährleistet. Durch die Konsolidierung von Dateien in leicht erweiterbarem Cloud-Objektspeicher von Azure, AWS, Google Cloud und anderen wird Nasuni zum Cloud-nativen Ersatz für herkömmliche Network Attached Storage (NAS)- und Dateiserver-Infrastrukturen sowie für komplexe Legacy-Technologien für Dateisicherung, Disaster Recovery, Fernzugriff und Dateisynchronisation. Organisationen weltweit verlassen sich auf Nasuni, wenn es darum geht, vom Büro, von zu Hause oder von unterwegs aus leicht auf Dateidaten zuzugreifen und diese weltweit auszutauschen. Zu den von Nasuni betreuten Sektoren gehören Fertigung, Bauwesen, kreative Dienstleistungen, Technologie, Pharmazeutika, Konsumgüter, Öl und Gas, Finanzdienstleistungen und Behörden des öffentlichen Sektors. Die Unternehmenszentrale von Nasuni hat ihren Sitz in Boston, Massachusetts (USA) und erbringt Dienstleistungen in über 70 Ländern rund um den Globus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com .

