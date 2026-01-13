Nasuni ernennt neuen technischen Leiter und Finanzvorstand, um Innovation, operative Skalierung und globale Expansion voranzutreiben

Erfahrene Führungskräfte bringen bewährte Finanz- und Ingenieurskompetenz ein, um das weitere Wachstum von Nasuni voranzutreiben

BOSTON, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung unstrukturierter Daten, gab heute die Ernennung von Jerry Carter zum technischen Leiter und Ross Grainger zum Finanzvorstand bekannt. Diese Verstärkung des Führungsteams unterstreicht das Engagement von Nasuni für den Gesamterfolg seiner Kunden, operative Exzellenz, Produktinnovation und nachhaltiges globales Wachstum.

„Die Datenlandschaft entwickelt sich rasant weiter und bietet neue Möglichkeiten, insbesondere wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu unterstützen, den Wert ihrer unstrukturierten Daten für KI zu erschließen. Daher erweitern wir unser Führungsteam, um die sich wandelnden Datenanforderungen unserer Kunden durch mutige Innovationen und unerschütterliche Exzellenz besser zu unterstützen", erklärte Sam King, Geschäftsführer von Nasuni. „Sowohl Jerry als auch Ross verfügen über außergewöhnliche Führungserfahrung und fundierte Branchenexpertise, die unseren Kunden dabei helfen werden, ihre Daten- und KI-Ziele mit größerer Zuversicht und Geschwindigkeit zu erreichen. Während wir weiter skalieren und innovieren, werden diese neuen Perspektiven entscheidend dazu beitragen, unsere Technologiestrategie voranzutreiben und unseren Kunden einen noch größeren Mehrwert zu bieten."

Ross und Jerry kommen mit den folgenden Erfahrungen zu Nasuni:

Jerry Carter, technologischer Leiter: Carter ist eine erfahrene technische Führungspersönlichkeit mit einer starken Erfolgsbilanz bei der Transformation von Unternehmenssoftware. Seine frühe Karriere in der Open-Source-Entwicklung und Systemarchitektur – insbesondere durch seine Tätigkeit als Ingenieur bei VA Linux und Hewlett-Packard – bildete die Grundlage für seine technische Präzision und seine gemeinschaftsorientierte Innovationskraft. Bei Likewise Software stieg er vom Ingenieur zum technischen Leiter auf, leitete mehrere Produktumstellungen und trug dazu bei, das Unternehmen für die erfolgreiche Übernahme durch EMC zu positionieren. Während seiner 13-jährigen Tätigkeit bei Dell Technologies leitete Carter die Entwicklung wichtiger Produktlinien, führte eine umfassende agile Transformation durch und leitete globale Teams, während er gleichzeitig die Release-Zyklen beschleunigte und die Produktqualität verbesserte. Carter verfügt außerdem über umfassende Erfahrung im Aufbau leistungsstarker, skalierbarer Datenverwaltungssysteme sowie in der Anwendung von KI zur Verbesserung der Produktintelligenz und der technischen Effizienz. Bei Nasuni wird er einen auf Innovation ausgerichteten Führungsansatz einbringen, der sich darauf konzentriert, leistungsstarke Teams aufzubauen, die technologische Vision des Unternehmens voranzutreiben und die Plattform zu skalieren, um die KI- und Datenherausforderungen von heute zu bewältigen.

Unternehmen erkennen zunehmend den immensen Wert, den unstrukturierte Daten für ihre KI-Initiativen haben. Nasuni und sein erweitertes Führungsteam sind einzigartig positioniert, um Unternehmen dabei zu unterstützen, höhere Kosteneinsparungen zu erzielen, ihre Daten zu schützen, die Leistung zu verbessern und sich auf den großflächigen Einsatz von KI vorzubereiten. Weitere Informationen über Nasuni und seine transformative Plattform zur Verwaltung unstrukturierter Daten finden Sie unter www.nasuni.com.

