Nasuni nomme un nouveau directeur technique et un nouveau directeur financier pour accélérer l'innovation, la montée en puissance opérationnelle et l'expansion mondiale

Des dirigeants chevronnés apportent leur expertise financière et technique afin de maintenir la croissance de Nasuni.

BOSTON, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, société leader dans la gestion des données non structurées, a annoncé aujourd'hui les nominations de Jerry Carter au poste de directeur technique et de Ross Grainger au poste de directeur financier. Ces nouvelles arrivées dans l'équipe de direction renforcent l'engagement de Nasuni pour la réussite des clients, l'excellence opérationnelle, l'innovation des produits et la croissance mondiale durable.

« Alors que le secteur des données évolue rapidement et présente de nouvelles opportunités, notamment pour aider les entreprises à libérer la valeur de leurs données non structurées pour l'IA, nous élargissons notre équipe de direction afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de nos clients en matière de données grâce à des innovations audacieuses et à une excellence indéfectible », a déclaré Sam King, directeur général de Nasuni. « Jerry et Ross apportent tous deux une expérience exceptionnelle en matière de leadership et une connaissance approfondie du secteur qui aideront nos clients à atteindre leurs objectifs en matière de données et d'IA avec plus de confiance et de rapidité. Alors que nous poursuivons notre développement et nos innovations, ces nouvelles perspectives seront déterminantes pour faire progresser notre stratégie technologique et apporter une valeur ajoutée encore plus grande aux clients que nous servons. »

Ross et Jerry apporteront à Nasuni l'expérience suivante :

Jerry Carter, directeur de la technologie : J. Carter est un leader chevronné en matière d'ingénierie, avec une solide expérience de la transformation des logiciels d'entreprise. Ses débuts dans le développement de logiciels libres et l'architecture de systèmes, notamment dans le cadre de ses fonctions d'ingénieur chez VA Linux et Hewlett-Packard, lui ont permis de poser les bases d'une rigueur technique et d'une innovation basée sur la communauté. Chez Likewise Software, il est passé du statut d'ingénieur à celui de directeur de la technologie, supervisant de nombreuses évolutions de produits et aidant l'entreprise à se positionner en vue de son acquisition réussie par EMC. Au cours des 13 années passées chez Dell Technologies, J. Carter a dirigé l'ingénierie de grandes lignes de produits, mis en œuvre une transformation Agile à grande échelle et supervisé des équipes mondiales tout en accélérant les cycles de publication et en améliorant la qualité des produits. J. Carter possède également une expérience considérable dans la création de systèmes de gestion de données puissants et évolutifs, ainsi que dans l'application de l'IA pour améliorer l'intelligence des produits et l'efficacité de l'ingénierie. Chez Nasuni, il apportera une approche de leadership privilégiant les personnes, l'innovation et la mise en place d'équipes performantes afin de concrétiser la vision technologique de l'entreprise et le développement de la plateforme en vue relever les défis actuels en matière d'IA et de données.

Alors que les entreprises prennent conscience de l'immense valeur que les données non structurées apportent à leurs initiatives d'IA, Nasuni et son équipe de direction élargie sont idéalement positionnés pour les aider à réaliser des économies plus importantes, à protéger leurs données, à améliorer les performances et à se préparer à l'IA dans l'ensemble de l'organisation. Pour plus d'informations sur Nasuni et sa plateforme de gestion des données non structurées, consultez le site : www.nasuni.com.

À propos de Nasuni

Nasuni fournit une plateforme NAS et de gestion de données non structurées (UDM) de nouvelle génération, définie par logiciel, qui unifie le stockage, la protection et la gestion des données non structurées de l'entreprise à travers tous les principaux clouds. Activée par son système de fichiers global UniFS® breveté, cette architecture unique fusionne le stockage d'objets dans le cloud avec des services de fichiers d'entreprise pour permettre une mise à l'échelle illimitée, une résilience aux rançonlogiciels, une collaboration mondiale et une préparation à l'IA.

Nasuni rencontre ses clients là où ils se trouvent. Qu'il s'agisse de moderniser le stockage sur site ou d'optimiser les environnements multi-cloud pour réduire les coûts et les risques, la plateforme Nasuni contribue à l'amélioration des résultats de l'entreprise. Elle fait également progresser la gouvernance, la découverte et l'orchestration des données afin de préparer les données non structurées à être utilisées par les solutions d'IA.

Nasuni bénéficie de la confiance d'entreprises internationales dans plus de 70 pays et affiche un taux de satisfaction de la clientèle de 98 %. L'entreprise a reçu d'innombrables distinctions pour son engagement en faveur du leadership industriel, de l'optimisation stratégique des coûts, de la réussite des clients et de l'innovation. Pour plus d'informations, consultez le site www.nasuni.com.

