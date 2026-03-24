Nasuni s'associe à Oracle Cloud Infrastructure pour moderniser la gestion des fichiers d'entreprise

La solution permet de réduire les coûts et les risques et de préparer l'avenir pour les données non structurées.

BOSTON, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, société leader dans la gestion des données non structurées, annonce aujourd'hui un partenariat officiel et une intégration de sa plateforme de données de fichiers avec la plateforme Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Ensemble, Nasuni et Oracle Cloud permettent aux entreprises de moderniser les environnements de serveurs de stockage en réseau et de serveurs de fichiers traditionnels en combinant l'échelle illimitée et la durabilité du stockage d'objets en nuage avec la vitesse, la sécurité et la familiarité des services de fichiers d'entreprise fournis par OCI.

Grâce à cette intégration, les clients peuvent exécuter Nasuni sur OCI pour unifier le stockage, la protection et la gestion des données non structurées dans des environnements hybrides et distribués. Basée sur le système de fichiers mondial breveté UniFS® de Nasuni, la plateforme remplace les silos de données par un espace de noms unique qui supporte une échelle illimitée, une collaboration mondiale de haute performance et une cyber-résilience intégrée. Il en résulte une réduction des coûts et des risques, une amélioration des performances de l'entreprise et des pipelines de données fiables et pérennes.

« Les entreprises sont soumises à une pression croissante due à l'augmentation des données non structurées, au risque de ransomware et à l'augmentation des coûts et de la complexité des solutions existantes », déclare Nick Burling, responsable produit chez Nasuni. « Grâce à notre partenariat avec Oracle Cloud Infrastructure, nous offrons aux clients un chemin plus simple, plus sûr et plus rentable vers la gestion moderne des fichiers - tout en créant une base de données propre et gouvernée qui prend en charge la collaboration mondiale d'aujourd'hui et les prépare à l'IA de demain.»

Nasuni s'intègre à OCI en utilisant l'API de compatibilité Amazon S3 d'Oracle, ce qui permet aux données de fichiers et aux snapshots immuables d'être stockés nativement dans OCI Object Storage, tandis que les machines virtuelles de gestion et de cache léger de Nasuni s'exécutent sur OCI Compute. Cette architecture cloud-native procure un accès local et rapide aux fichiers pour les équipes sur site, hybrides et distantes, tout en garantissant que les données sont toujours protégées et instantanément récupérables. Toutes les données des fichiers sont chiffrées en transit et au repos, les clients conservant le contrôle de leurs clés de chiffrement.

« Oracle Cloud Infrastructure (OCI) est conçu pour prendre en charge les charges de travail d'entreprise les plus exigeantes avec des performances, une évolutivité et une sécurité élevées », a déclaré Rajesh Viswanathan, premier vice-président responsable du stockage pour Oracle Cloud Infrastructure. « En travaillant avec Nasuni, les clients peuvent moderniser le stockage de fichiers sur OCI tout en améliorant la résilience, en réduisant la complexité de l'infrastructure et en permettant un accès global aux données non structurées. »

Nasuni répond aux besoins de ses clients là où ils se trouvent, qu'il s'agisse de planifier leur première migration vers le cloud, d'optimiser des environnements cloud existants ou de se préparer à l'IA. Le partenariat Nasuni-Oracle Cloud offre aux entreprises la flexibilité nécessaire pour aligner la gestion des fichiers sur des stratégies cloud plus larges, tout en évitant le verrouillage des fournisseurs et en conservant des performances et un contrôle de niveau professionnel.

L'intégration de la plateforme de données de fichiers de Nasuni avec Oracle Cloud Infrastructure est actuellement disponible. Pour plus d'informations, consultez le site www.nasuni.com.

À propos de Nasuni

Nasuni propose une plateforme NAS et de gestion des données non structurées (UDM) de nouvelle génération, définie par logiciel, qui unifie le stockage, la protection et la gestion des données non structurées de l'entreprise dans tous les principaux clouds. Activée par son système de fichiers global UniFS® breveté, cette architecture unique fusionne le stockage d'objets dans le cloud avec des services de fichiers d'entreprise pour permettre une mise à l'échelle illimitée, une résilience aux rançonlogiciels, une collaboration mondiale et une préparation à l'IA.

Nasuni rencontre ses clients là où ils se trouvent. Qu'il s'agisse de moderniser le stockage sur site ou d'optimiser les environnements multi-cloud pour réduire les coûts et les risques, la plateforme Nasuni contribue à l'amélioration des résultats de l'entreprise. Elle fait également progresser la gouvernance, la découverte et l'orchestration des données afin de préparer les données non structurées à être utilisées par les solutions d'IA.

Nasuni bénéficie de la confiance d'entreprises internationales dans plus de 70 pays et affiche un taux de satisfaction de la clientèle de 98 %. L'entreprise a reçu d'innombrables distinctions pour son engagement en faveur du leadership industriel, de l'optimisation stratégique des coûts, de la réussite des clients et de l'innovation. Pour plus d'informations, consultez le site www.nasuni.com.

Contacts avec les médias

États-Unis : Hannah Fairbanks

V2 Communications

Téléphone : 617-426-2222

E-mail :[email protected]

Europe : Beth Collinson

Bracken PR

Tél. : +44 (0)7591 004 738

E-mail : [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo.jpg