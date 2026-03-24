Nasuni schließt Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure, um das Dateimanagement im Unternehmen zu modernisieren

Die Lösung senkt Kosten, verringert Risiken und schafft eine zukunftsfähige Grundlage für unstrukturierte Daten

BOSTON, 24. März 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, ein führendes Unternehmen für die Verwaltung unstrukturierter Daten, hat heute eine offizielle Partnerschaft und Integration zwischen der Nasuni File Data Platform und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) angekündigt. Gemeinsam helfen Nasuni und Oracle Cloud Unternehmen dabei, herkömmliche NAS- und Dateiserverumgebungen zu modernisieren, indem sie die unbegrenzte Skalierbarkeit und Langlebigkeit von Cloud-Objektspeicher mit der Geschwindigkeit, Sicherheit und Vertrautheit von Unternehmensdateidiensten kombinieren, die über OCI bereitgestellt werden.

Mit dieser Integration können Kunden Nasuni auf OCI ausführen, um die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung von unstrukturierten Daten in hybriden und verteilten Umgebungen zu vereinheitlichen. Die Plattform basiert auf dem patentierten globalen UniFS®-Dateisystem von Nasuni und ersetzt Datensilos durch einen einzigen Namespace, der unbegrenzte Skalierbarkeit, eine leistungsstarke globale Zusammenarbeit und integrierte Cyberresilienz unterstützt. Das Ergebnis sind niedrigere Kosten, geringere Risiken, bessere Geschäftsergebnisse und zukunftssichere Datenpipelines, die für kommende Herausforderungen gerüstet sind.

„Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck durch das Wachstum unstrukturierter Daten, das Risiko von Ransomware sowie die steigenden Kosten und die zunehmende Komplexität von Altsystemen", so Nick Burling, Chief Product Officer bei Nasuni. „Durch unsere Partnerschaft mit Oracle Cloud Infrastructure bieten wir unseren Kunden einen einfacheren, sichereren und kostengünstigeren Weg zu einem modernen Dateimanagement. Gleichzeitig schaffen wir eine klar strukturierte, geregelte Datenbasis, die die globale Zusammenarbeit heute unterstützt und sie auf die KI von morgen vorbereitet."

Nasuni lässt sich über die Amazon S3 Compatibility API von Oracle in OCI integrieren, sodass Dateidaten und unveränderliche Snapshots nativ in OCI Object Storage gespeichert werden können, während Nasunis virtuelle Maschinen für das Management und den ressourcenschonenden Edge Cache auf OCI Compute laufen. Diese Cloud-native Architektur bietet einen schnellen, lokalen Dateizugriff für On-Premise-, Hybrid- und Remote-Teams und sorgt dafür, dass die Daten stets geschützt und sofort wiederherstellbar sind. Alle Dateidaten werden während der Übertragung und im Ruhezustand verschlüsselt, wobei der Kunde die Kontrolle über seine kryptografischen Schlüssel behält.

„Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wurde entwickelt, um die anspruchsvollsten Unternehmens-Workloads mit hoher Leistung, Skalierbarkeit und Sicherheit zu unterstützen", erklärt Rajesh Viswanathan, Senior Vice President, Storage bei Oracle Cloud Infrastructure. „Durch die Zusammenarbeit mit Nasuni können Kunden die Dateispeicherung auf OCI modernisieren und zugleich die Ausfallsicherheit verbessern, die Komplexität der Infrastruktur reduzieren und den globalen Zugriff auf unstrukturierte Daten ermöglichen."

Nasuni holt seine Kunden dort ab, wo sie gerade stehen – ganz gleich, ob sie ihre erste Cloud-Migration planen, bestehende Cloud-Umgebungen optimieren oder sich auf den Einsatz von KI vorbereiten. Die Nasuni-Oracle-Cloud-Partnerschaft bietet Unternehmen die erforderliche Flexibilität, um das Dateimanagement mit umfassenderen Cloud-Strategien in Einklang zu bringen, während sie gleichzeitig die Bindung an einen bestimmten Anbieter vermeiden und Performance und Kontrolle auf Unternehmensniveau bewahren.

Die Integration der Nasuni File Data Platform in die Oracle Cloud Infrastructure ist derzeit verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Informationen zu Nasuni

Nasuni bietet eine führende Software-Defined-NAS- und Unstructured Data Management (UDM)-Plattform der nächsten Generation, die die Speicherung, den Schutz und die Verwaltung unstrukturierter Unternehmensdaten in allen wichtigen Clouds vereint. Basierend auf dem patentierten globalen Dateisystem UniFS® verbindet diese einzigartige Architektur Cloud-Objektspeicher mit Unternehmensdateidiensten und ermöglicht so unbegrenzte Skalierbarkeit, Ransomware-Resilienz, globale Zusammenarbeit und KI-Bereitschaft.

Nasuni holt seine Kunden dort ab, wo sie sich befinden. Ganz gleich, ob sie ihre lokale Speicherung modernisieren oder Multi-Cloud-Umgebungen optimieren, um Kosten und Risiken zu reduzieren – die Nasuni-Plattform trägt zur Verbesserung der Geschäftsergebnisse bei. Außerdem verbessert sie die Datenverwaltung, -erkennung und -orchestrierung, um unstrukturierte Daten für die Verwendung durch KI-Lösungen vorzubereiten.

Nasuni genießt das Vertrauen globaler Unternehmen in mehr als 70 Ländern und erzielt eine Kundenzufriedenheitsrate von 98 %. Das Unternehmen hat unzählige Auszeichnungen für sein Engagement in den Bereichen Branchenführerschaft, strategische Kostenoptimierung, Kundenerfolg und Innovation erhalten Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

Medienkontakte

USA: Hannah Fairbanks

V2 Communications

Telefon: 617-426-2222

E-Mail: [email protected]

Europa: Beth Collinson

Bracken PR

Telefon: +44 (0)7591 004 738

E-Mail: [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1841258/Nasuni_Logo.jpg