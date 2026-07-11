NatGold Digital fait le point sur le retard pris dans le lancement des opérations boursières de NATG et achève la tokenisation d'une deuxième propriété aurifère aux États-Unis

La tokenisation du gisement aurifère historique de l'Idaho porte à 106 800 le nombre total de NATG générés et émis

CORAL GABLES, Floride, 11 juillet 2026 /PRNewswire/ -- NatGold Digital Ltd. (« NatGold Digital » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui l'achèvement de la tokenisation de sa deuxième ressource certifiée NatGold, ce qui porte le nombre total de jetons NatGold (« NATG ») générés et émis de 57 200 à 106 800.

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La Société reconnaît également que les échanges du NATG sur Kraken, qui devait débuter le 8 juillet 2026 à 10 h 00 (heure de l'Est), n'a pas encore commencé. À l'heure actuelle, la Société n'a pas été informée de la raison de ce retard ni de la date à laquelle les échanges débuteront. NatGold Digital, tout comme ses actionnaires, ses partenaires miniers et l'ensemble de la communauté souhaitant acquérir des jetons NatGold, continue d'attendre que les échanges reprennent et fournira de plus amples informations en temps voulu.

La tokenisation, réalisée aujourd'hui, de la concession minière brevetée « Alaska 4 » située à la mine d'or Friday, dans l'Idaho, a généré et permis de frapper 49 600 NATG supplémentaires. Cette opération fait suite à la première tokenisation, par la Société, des concessions minières brevetées n° 45 et 46 du projet aurifère Cahuilla, en Californie, le 30 juin 2026, qui avait permis de générer et d'émettre 57 200 NATG.

À elles deux, ces deux opérations de tokenisation portent sur des concessions aurifères distinctes situées dans des juridictions américaines différentes et ont permis de générer et d'émettre un total de 106 800 NATG. En intégrant des ressources certifiées provenant de différents sites et juridictions, ces tokenisations élargissent la base de ressources à partir de laquelle le NATG est généré et démontrent l'applicabilité du modèle de NatGold Digital à l'ensemble des ressources aurifères admissibles.

Les 106 800 NATG ont été créés via le contrat intelligent NATG et enregistrés sur la blockchain Ethereum. Ensemble, ces deux opérations de tokenisation constituent les premières applications concrètes du modèle d'exploitation minière numérique de NatGold Digital (objet d'une demande de brevet) aux ressources certifiées NatGold.

« La finalisation de notre deuxième opération de tokenisation pose des bases importantes pour NATG », a déclaré Andrés Fernández, directeur général. « En intégrant dans l'écosystème NatGold des ressources aurifères certifiées provenant de différentes propriétés situées en Californie et dans l'Idaho, nous avons commencé à démontrer que ce modèle peut s'appliquer à un éventail plus large de ressources admissibles. Après des années de développement, d'intégration et de préparation, le modèle minier numérique NatGold est désormais opérationnel ».

Les 106 800 NATG générés et émis à ce jour proviennent des ressources certifiées NatGold suivantes :

Concessions minières brevetées n° 45 et 46, projet aurifère de Cahuilla, Californie, 57 200 NATG

Tokenisées le 30 juin 2026. Les droits sur la propriété Cahuilla ont été acquises auprès de NatBridge Resources Ltd. en vue de leur tokenisation.





Tokenisées le 30 juin 2026. Les droits sur la propriété Cahuilla ont été acquises auprès de NatBridge Resources Ltd. en vue de leur tokenisation. Concession minière brevetée Alaska 4, mine d'or Friday, Idaho — 49 600 NATG

Tokenisée le 9 juillet 2026. Alaska 4 a été acquise auprès de Sovereon Gold Corp. en vue de sa tokenisation. Il s'agit de la première des quatre concessions brevetées qui composent la mine d'or Friday. Les trois autres concessions n'ont pas été incluses dans la tokenisation initiale.

Chaque ressource a fait l'objet du processus de certification et de tokenisation de NatGold Digital, qui comprenait notamment un examen géologique, technique, juridique et foncier, ainsi que l'application du seuil de rentabilité minier numérique défini par la société. Les ressources aurifères éligibles et les quantités de jetons qui en résultent sont consignées dans un certificat de tokenisation des ressources certifiées NatGold délivré pour chaque ressource.

« L'intégrité de NATG repose tout d'abord sur l'intégrité des ressources admissibles et sur le processus régissant leur admission au sein de l'écosystème NatGold », a déclaré Mark Radke, président de NatGold Digital. « Chaque ressource doit satisfaire aux exigences reconnues en matière de rapports géologiques et faire l'objet d'examens techniques, juridiques, fonciers et de tokenisation par la Société avant que des jetons ne soient émis. Les tokenisations, réalisées sur des propriétés distinctes, constituent une première validation de ce processus rigoureux et reproductible ».

Les documents techniques et ceux relatifs à la diligence raisonnable, ainsi que les certificats de tokenisation applicables, sont accessibles au public via la documentation mentionnée dans le cadre du contrat intelligent. Le contrat intelligent NATG est accessible au public sur Etherscan à l'adresse suivante : https://etherscan.io/address/0x59c323346F4f62aE18289F346501389392cf5939

Dans le cadre du modèle NatGold, l'or sous-jacent reste intact dans son emplacement naturel, la « chambre forte de Dame Nature », tandis que la valeur associée à la ressource vérifiée est représentée numériquement par le biais du NATG.

Dans le cadre des deux tokenisations menées à bien, 5 % des NATG générés par chaque ressource ont été affectés au Fonds de réserve NatGold et 2 % au programme de réinvestissement social NatGold. Au total, ces attributions se sont élevées respectivement à 5 340 NATG et 2 136 NATG pour les deux tokenisations.

Le Fonds de réserve a pour objectif d'offrir un niveau de protection supplémentaire au sein de l'écosystème NatGold, tandis que le programme de retombées sociales témoigne de la volonté de la société d'étendre les avantages de son modèle d'exploitation minière numérique au-delà des participants commerciaux directs.

Ces deux tokenisations étant achevées, NatGold Digital se concentre désormais sur l'augmentation du nombre et de la diversité géographique des ressources admissibles au sein de l'écosystème, sur la réalisation de certifications et de tokenisations supplémentaires, ainsi que sur la poursuite de l'élargissement de la base de ressources à partir de laquelle le NATG est généré.

« Nous passons désormais de la conception du modèle à sa mise en œuvre à grande échelle », a déclaré Fernández. « Notre priorité est de mener à bien de nouvelles tokenisations de manière responsable, de renforcer l'écosystème et d'élargir le portefeuille de ressources certifiées NatGold admissibles ».

À propos de NatGold Digital Ltd.

NatGold Digital Ltd. est le chef de file mondial de l'exploitation aurifère numérique et l'architecte et l'exploitant d'une plateforme non extractive faisant l'objet d'une demande de brevet conçue pour libérer la valeur intrinsèque des ressources aurifères souterraines techniquement vérifiées qui restent stockées en toute sécurité dans la chambre forte Dame Nature. Les jetons NatGold sont structurés de manière à représenter des intérêts unitaires standardisés dans les ressources certifiées de NatGold, divulguées dans des rapports techniques géologiques reconnus à l'échelle internationale, sans extraction physique, traitement ni mouvement de l'or. Il en résulte une alternative de monnaie fiduciaire supérieure conçue pour aider à mener une réforme monétaire mondiale.

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Tous les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement. De nombreux risques, incertitudes et événements peuvent aboutir à des résultats qui diffèrent considérablement de ceux décrits dans les déclarations prospectives de NatGold, y compris, mais sans s'y limiter : l'altération des conditions économiques ou des tendances sectorielles ; les fluctuations des devises et des marchés financiers ; la volatilité des prix de l'or et des coûts de l'AISC ; les changements dans les activités d'investissement ; les procédures judiciaires ; l'évolution des lois ; ainsi que les conditions environnementales, réglementaires, politiques, judiciaires et concurrentielles dans les régions où NatGold exerce ses activités. De plus, des défis technologiques, mécaniques et opérationnels peuvent se présenter pendant les opérations de développement de NatGold. Il est vivement recommandé aux personnes souhaitant acquérir des jetons NATG de consulter un conseiller financier qualifié avant de procéder à cet achat et de faire preuve de discernement dans leurs décisions d'achat de jetons NATG. Les références à la « certification » des ressources minérales sont spécifiques aux normes d'admissibilité en matière de jetonisation de NatGold et ne signifient pas la conformité au Code JORC, NI 43-101 ou S-K 1300 ; ces ressources sont plutôt certifiées selon les critères de NatGold en tant que ressources certifiées NatGold. Bien que NatGold juge que les hypothèses actuelles sont raisonnables sur la base des données disponibles, celles-ci peuvent au final s'avérer inexactes. Les résultats réels pourraient différer des énoncés prospectifs en raison de divers risques, incertitudes et événements imprévus. 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En tant qu'actifs numériques, les jetons NATG sont également exposés aux risques inhérents à la technologie de la chaîne de blocs, notamment, mais sans s'y limiter, l'incertitude réglementaire, l'adoption par le marché, la manipulation, la volatilité et les risques liés à la cybersécurité. L'accès aux opérations NATG sera réservé aux participants éligibles dans les juridictions prises en charge, chaque participant devant satisfaire aux conditions d'éligibilité, d'intégration, réglementaires, géographiques et relatives à la plateforme en vigueur dans sa juridiction. Les acheteurs potentiels doivent faire preuve de diligence raisonnable et consulter leurs conseillers financiers, juridiques, fiscaux et/ou autres professionnels respectifs.