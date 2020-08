National Business Daily: Spolu s tím jak mezinárodní letiště Čcheng-tu Tchien-fu získává počáteční obrysy, budou představeny další nové produkty a projekty

„Sbližování obrazů – Nová východní oblast Čchgeng-tu se setkává se svou budoucností - Chengdu Eastern New Area Meets the Future" je jednou z akcí konanou v rámci projektu nové ekonomiky oblasti města Čchgeng-tu pro rok 2020 s názvem Chengdu New Economy Double Thousand Project, která se uskuteční 20. srpna na mezinárodním letišti Čcheng-tu Tchien-fu (Chengdu Tianfu). Na této akci bude představeno 100 nových projektů a 100 nových produktů z oblasti nové ekonomiky.

Nová východní oblast Čchgeng-tu (Chengdu Eastern New Area), která byla oficiálně zaregistrována letos v květnu, je důležitou součástí dalšího rozvoje města Čchgeng-tu a nová ekonomika představuje jednu z věcí, na které se v této oblasti zaměřují.

Mezinárodní letiště Čcheng-tu Tchien-fu (Chengdu Tianfu), jehož provoz by měl být zahájen v roce 2021, se stane třetím největším mezinárodním letištěm v Číně, po Pekingu a Šanghaji. Toto letiště bude sloužit nejen jako křižovatka leteckých cest, ale bude hrát i důležitou roli v místní ekonomice nově budované východní oblasti Čchgeng-tu.

Nová východní oblast Čchgeng-tu se nachází na hlavní trase z Čchgeng-tu do Čchung-čchingu. Předpokládá se, že tento projekt urychlí rozvoj ekonomického okruhu Čchgeng-tu - Čchung-čching, což je iniciativa představená čínskými úřady na začátku letošního roku, jejímž cílem je posílit růst ve velmi atraktivní oblasti západní Číny. Letiště tak bude hlavním dopravním centrem pro ekonomický okruh Čchgeng-tu - Čchung-čching a otevře brány dalšího rozvoje této oblasti.

Podle rozvojového plánu by nová východní oblast Čchgeng-tu měla získat prvotní obrysy do roku 2025 a mezinárodní letiště Čcheng-tu Tchien-fu (Chengdu Tianfu), by mělo fungovat jako mezinárodní aviatický hub a postupně se rozšiřovat. Do roku 2035 by se toto letiště mělo stát důležitým centrem mezinárodní letecké dopravy. To bude v době, kdy by nová ekonomika měla hrát v rozvoji nové východní oblasti Čchgeng-tu hlavní roli.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1229168/Chengdu_Tianfu_International_Airport_construction.jpg

SOURCE National Business Daily