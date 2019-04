National Comprehensive Cancer Network está trabalhando com autoridades da área da saúde na Bolívia para melhorar tratamento do câncer

LA PAZ, Bolívia, 24 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- Representantes da National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – uma aliança dos 28 principais centros acadêmicos do câncer dos Estados Unidos – se encontram hoje com autoridades da área da saúde do Estado Plurinacional da Bolívia, para começar a produzir recomendações para o tratamento do câncer, de forma a atender as necessidades únicas do país. Essas novas diretrizes nacionais irão se basear na Estrutura da NCCN para Estratificação dos Recursos das Diretrizes da NCCN (NCCN Framework™), que são, elas mesmas, baseadas na Diretrizes de Prática Clínica em Oncologia da NCCN (NCCN Guidelines®). Essas versões serão traduzidas para o espanhol e serão as primeiras a serem adotadas para circunstâncias específicas do tratamento do câncer na Bolívia.

"As diretrizes da NCCN são as diretrizes para o tratamento do câncer usadas mais amplamente na Bolívia. Agora, elas serão ainda mais acessíveis e apropriadas para otimizar as práticas de tratamento em todo o país", disse o presidente-executivo da NCCN, Robert W. Carlson, MD. "Trabalhar com especialistas locais nos permite personalizar nossas recomendações baseadas em evidências e em consenso entre especialistas, para refletir níveis diferentes da disponibilidade de recursos na Bolívia. Também somos capazes de visar áreas de maior necessidade para essa população. Esses tipos de projetos colaborativos são fundamentais para nossa missão de definir e promover tratamento de câncer centrado no paciente, de alta qualidade e alto valor, em todo o mundo".

As adaptações bolivianas da NCCN Framework™ irão se juntar a um crescente número de Adaptações e Traduções das Diretrizes Harmonizadas da NCCN (Adaptations & Translations, NCCN Harmonized Guidelines™) e de outros recursos desenvolvidos para uso fora dos Estados Unidos. Todos eles estão disponíveis para consulta ou download gratuito em NCCN.org ou através da biblioteca virtual do App da NCCN Guidelines® para smartphone e tablet.

As primeiras três adaptações irão se focar em câncer de mama, cervical e retal, baseadas nas maiores incidências e na maior necessidade da região. A NCCN planeja dedicar futuras edições a outros tipos de câncer.

Na delegação, estão o presidente-executivo da NCCN, Dr. Carlson e o diretor médico Wui-Jin Koh, MD, ex-presidente do conselho do Painel de Diretrizes da NCCN para Câncer Cervical. William J. Gradishar, MD e Al B. Benson III, MD, do FACP e FASCO, ambos do Centro Completo do Câncer Robert H. Lurie da Universidade Northwestern e atuais presidentes dos Painéis das Diretrizes da NCCN para câncer de mama e do reto, respectivamente, completam o grupo.

Esse trabalho é possível graças à organização e a financiamento da PROMIS Bolivia, com apoio generoso da Iniciativa de Saúde Global da Northwestern Medicine e do Centro de Câncer Lurie. A PROMIS Bolívia é uma fundação beneficente, cuja missão é adotar, disseminar e implementar ciência avançada e intervenções em tratamento de saúde internacional em toda a Bolívia, a fim de maximizar os benefícios do tratamento de saúde para pacientes e suas famílias.

"Essa colaboração é um passo importante para o tratamento do câncer na Bolívia", disse o cirurgião-chefe residente da Northwestern Medicine e fundador da PROMIS Bolívia, Steven J. Schuetz, MD. "O tratamento do câncer na Bolívia permanece geograficamente e financeiramente inacessível para uma grande parte da população, com altas taxas de empobrecimento médico e término precoce do tratamento. O desenvolvimento das diretrizes do câncer com recursos estratificados da NCCN, adaptadas para o sistema de saúde da Bolívia, irá permitir que cada paciente de câncer na Bolívia, independentemente de seu status socioeconômico, receberá tratamento do câncer baseado em evidências, que promove a conclusão do tratamento, minimiza o empobrecimento e resulta em melhores benefícios para o paciente e sua família".

Para obter mais informações sobre o trabalho global da NCCN para melhorar e padronizar práticas de tratamento de câncer no mundo, visite NCCN.org/global e junte-se à conversação on-line com a hashtag #NCCNGlobal.

Sobre a National Comprehensive Cancer Network

A National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) é uma aliança sem fins lucrativos dos 28 principais centros do câncer, que se foca no tratamento de pacientes, pesquisa e educação. A NCCN se dedica a melhorar e promover a qualidade, a eficácia, eficiência e a acessibilidade do tratamento do câncer, de forma que os pacientes possam viver melhor suas vidas. Através da liderança e expertise dos profissionais de saúde nas instituições filiadas à NCCN, a NCCN desenvolve recursos que apresentam informações valiosas aos inúmeros grupos de interesse do sistema de tratamento de saúde. Ao definir e promover o tratamento do câncer de alta qualidade, a NCCN promove a importância da melhora contínua da qualidade e reconhece o significado de criar diretrizes de prática clínica apropriadas para uso de pacientes, médicos e outros tomadores de decisão na área da saúde, em todo o mundo.

Contato com a mídia:

Rachel Darwin

267-622-6624

darwin@nccn.org

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/441768/NCCN_Logo.jpg

FONTE National Comprehensive Cancer Network

Related Links

http://www.nccn.org



SOURCE National Comprehensive Cancer Network