Native lance une couche DEX invisible pour les crypto-monnaies

NEW YORK, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Native a annoncé aujourd'hui le lancement de sa couche DEX pour les crypto-monnaies.

Native a créé cette technologie parce que l'écosystème crypto est devenu trop dépendant des échanges et des teneurs de marché. Les bourses s'interposent entre les utilisateurs et les projets, prélevant des frais et ajoutant des frictions. Les teneurs de marché opèrent dans l'ombre et peu comprennent leur fonctionnement. Il faut que cela change. La crypto doit devenir centrée sur l'utilisateur pour atteindre un milliard d'utilisateurs. C'est pourquoi Native existe.

La technologie de Native permet à tout projet de devenir son propre échange décentralisé (DEX). L'architecture unique du protocole associe la transparence et la sécurité sur la chaîne d'un échange décentralisé à l'efficacité d'un échange centralisé. Cela résout un problème important pour les crypto-monnaies, en désintermédiant les échanges tiers et en donnant aux applications individuelles le contrôle total de leur parcours utilisateur et de leur liquidité. Pour plus d'informations, consultez l' annonce de lancement de Native sur Medium.

Native s'engage à créer une communauté de projets et d'utilisateurs qui, ensemble, feront connaître les crypto-monnaies au grand public. La couche DEX de Native rend l'expérience d'échange « frictionless » et conviviale.

L'équipe a déjà annoncé un partenariat technologique avec Ankr, le principal fournisseur d'infrastructures blockchain, et un partenariat de campagne à long terme avec Galxe, le principal réseau de données d'identification Web3. Restez à l'affût pour connaître les autres projets de collaboration à venir.

À propos de Native :

Native est une entreprise de technologie blockchain qui met les crypto-monnaies à la portée du prochain milliard d'utilisateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur native.org.

