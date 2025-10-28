Natura Bissé devient la première et exclusive "OFFICIAL SPA BRAND" des World's 50 Best Hotels 2025

BARCELONE, Espagne, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- La marque espagnole de soins de la peau franchit une étape clé dans son engagement à rester un leader mondial dans le monde des expériences de bien-être haut de gamme et devient la première et exclusive "Official Spa Brand" de The World's 50 Best Hotels, l'autorité mondiale en matière d'excellence de l'hospitalité. Avec ce partenariat, Natura Bissé renforce son engagement auprès des hôtels de luxe dans le cadre de sa stratégie de croissance internationale.

La cérémonie de remise des prix des 50 Best Hotels se tiendra à Londres cette semaine, réunissant les meilleurs hôteliers du monde pour un événement de trois jours. Pour l'occasion, Natura Bissé organisera une série d'expériences innovantes conçues pour inspirer les participants dans leur recherche permanente de l'excellence pour leurs clients et pour soutenir un modèle d'entreprise durable et rentable.

Il s'agit d'une alliance clé à un moment où le tourisme de luxe connaît une croissance sans précédent. La demande d'expériences haut de gamme et innovantes ne cesse d'augmenter, et le bien-être devient un élément central du nouveau luxe émotionnel et transformateur. Le dernier rapport du Global Wellness Institute* indique que le secteur du bien-être a connu une croissance annuelle de 9 % depuis 2020 et devrait atteindre 9 000 milliards de dollars d'ici 2028, soit près du double de sa taille en 2019.

"Natura Bissé est née en tant que marque de spa et, depuis plus de quarante ans, nous collaborons avec certains des hôtels les plus emblématiques du monde. C'est un honneur de devenir le premier et exclusif partenaire officiel des 50 meilleurs hôtels du monde. Nous sommes convaincus de pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à un secteur auquel nous croyons fermement et qui jouera un rôle clé dans un nouveau paradigme mondial qui exige de plus en plus d'expériences de bien-être véritablement transformatrices", Lluis Uriach, directeur des projets stratégiques du groupe Natura Bissé.

Natura Bissé est actuellement présent dans plus de 450 hôtels dans le monde entier, y compris les principaux groupes tels que The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Oriental et Grand Hyatt. Les traitements de la marque font une vraie différence dans le spa, ses équipements 100% caritatifs - récemment récompensés par Condé Nast Traveler Spain - ravissent les clients de dans leur chambre, et une sélection de boutiques soigneusement sélectionnées leur permet de continuer à prendre soin d'eux à la maison.

"Nous sommes ravis de s'associer à avec Natura Bissé, un grand nom des soins de la peau et des spas , qui partage notre quête inébranlable d'excellence et d'expériences inoubliables . Nous sommes convaincus qu'ils apporteront une grande valeur ajoutée à la communauté 50 Best et les propriétés de la liste The World's 50 Best Hotels", Craig Hawtin-Butcher, directeur général de 50 Best.

