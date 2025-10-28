Natura Bissé wird die erste und exklusive 'OFFICIAL SPA BRAND' der World's 50 Best Hotels 2025

BARCELONA, Spanien, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die spanische Hautpflegemarke unternimmt einen wichtigen Schritt in ihrem Bestreben, weltweit führend in der Welt der High-End-Wellness-Erlebnisse zu bleiben, und wird zur ersten und exklusiven "Official Spa Brand" von The World's 50 Best Hotels, der globalen Autorität für herausragende Gastfreundschaft. Mit dieser Partnerschaft stärkt Natura Bissé sein Engagement in der Luxushotellerie im Rahmen seiner internationalen Wachstumsstrategie.

Natura Bissé ist die erste und exklusive offizielle Spa-Marke der 50 besten Hotels der Welt.

Die World's 50 Hotels Awards Zeremonie findet in London diese Woche statt, bringt die weltbesten Hoteliers für eine dreitägige Veranstaltung zusammen. Für die wird Natura Bissé eine Reihe innovativer Erlebnisse kuratieren, die die Teilnehmer in ihrem ständigen Streben nach Spitzenleistungen für ihre Gäste inspirieren und ein nachhaltiges und rentables Geschäftsmodell unterstützen sollen.

Dies ist eine wichtige Allianz in einer Zeit, in der der Luxustourismus ein noch nie dagewesenes Wachstum verzeichnet. Die Nachfrage nach hochwertigen, innovativen Erlebnissen steigt weiter an, und Wellness wird zu einem Kernelement des neuen emotionalen und transformativen Luxus. Der jüngste Bericht des Global Wellness Institute* stellt fest, dass der Wellness-Sektor seit 2020 jährlich um 9 % gewachsen ist und bis 2028 voraussichtlich 9 Billionen US-Dollar erreichen wird - fast doppelt so viel wie 2019.

"Natura Bissé wurde als Spa-Marke geboren, und seit über vier Jahrzehnten arbeiten wir mit einigen der berühmtesten Hotels der Welt zusammen. Es ist uns eine Ehre, der erste und einzige offizielle Spa-Partner von The World's 50 Best Hotels zu sein. Wir sind überzeugt, dass wir einen echten Mehrwert für eine Branche schaffen können, an die wir fest glauben - eine Branche, die eine Schlüsselrolle in einem neuen globalen Paradigma spielen wird, das zunehmend nach wirklich transformativen Wellness-Erlebnissen verlangt", Lluis Uriach, Strategic Projects Director der Natura Bissé Gruppe.

Natura Bissé ist derzeit in über 450 Hotels rund um die Welt, einschließlich großen Gruppen wie The Ritz-Carlton, Four Seasons, Waldorf Astoria, Rosewood, Belmond, St. Regis, Fairmont, Mandarin Oriental und Grand Hyatt vertreten. Die Behandlungen der Marke machen einen echten Unterschied im Spa, die zu 100 % karitativen Einrichtungen - kürzlich von Condé Nast Traveler Spanien ausgezeichnet - erfreuen Gäste in ihren Zimmern, und eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Einzelhandelsgeschäften ermöglicht es ihnen, ihre Selbstpflege zu Hause fortzusetzen.

"Wir sind begeistert, mit Natura Bissé zusammenzuarbeiten, einem führenden Namen in Hautpflege und Spa, der unser unermüdliches Streben nach Exzellenz und unvergesslichen Erfahrungen teilt. Wir sind zuversichtlich, dass sie einen großen Mehrwert für die Best Community und die Häuser auf The World's 50 Best Hotels Liste bringen werden.", Craig Hawtin-Butcher, 50 Best Managing Director.

