Natural Field dévoile NFco-Loading®, une innovation pour vieillir en bonne santé, lors du salon Vitafoods Europe 2026

XI'AN, Chine, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field a attiré l'attention lors du salon Vitafoods Europe 2026 en présentant sa plateforme liposomale NFco-Loading® et NF TriSolve®, une formule de nouvelle génération pour vieillir en bonne santé Conçu pour délivrer simultanément plusieurs composés actifs, NF TriSolve® associe des liposomes co-chargés en coenzyme Q10 et en NMN à de l'ergothionéine et de l'acide sialique, offrant ainsi une approche fondée sur la science pour favoriser la vitalité cellulaire, l'éclat de la peau et l'hydratation, comme l'ont démontré des études menées sur le poisson-zèbre.

Natural Field Presents NF-TriSolve® – Advanced, Scientifically Supported Skin & Anti-Aging Solutions

La technologie exclusive NFco-Loading® permet la co-encapsulation de plusieurs principes actifs au sein d'un même système liposomal, ce qui améliore la stabilité, la dispersibilité et le potentiel synergique. Cette plateforme permet aux développeurs de formules de créer des solutions innovantes dans les domaines du bien-être et de la beauté de l'intérieur, grâce à des ingrédients aux performances améliorées.

« Chez Natural Field, nous nous concentrons sur des systèmes de diffusion basés sur la technologie qui optimisent l'efficacité des principes actifs naturels », a déclaré l'équipe de Natural Field. « NFco-Loading® constitue une innovation majeure pour les formules de nouvelle génération destinées au vieillissement en bonne santé. »

Au cours du salon, Natural Field a collaboré avec des marques mondiales de nutraceutiques, des experts en formulation et des partenaires du secteur afin d'étudier les applications des systèmes liposomaux à chargement multiple dans les domaines du vieillissement en bonne santé, du bien-être cellulaire et de la santé de la peau. L'entreprise continue d'investir dans la recherche et le développement afin de faire progresser la technologie NFco-Loading® pour des solutions nutraceutiques fondées sur la science.

À propos de Natural Field

Natural Field est une entreprise d'ingrédients axée sur la technologie, spécialisée dans les systèmes de délivrance liposomaux et les ingrédients nutraceutiques fonctionnels, offrant des solutions complètes de formulation et de délivrance aux marques nutraceutiques mondiales. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.natural-field.com.

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