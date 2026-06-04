Natural Field présentera des innovations en matière de santé conjointe et de nouvelles données de recherche à l'occasion de l'exposition CPHI China 2026

XI'AN, Chine, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field a récemment annoncé l'achèvement d'une étude d'évaluation fonctionnelle de phase I sur des ingrédients conçus pour favoriser la santé des articulations et la réparation du cartilage. Les résultats ont démontré que les ingrédients de la formulation présentaient une activité significative de réparation du cartilage dans un modèle de lésion du cartilage du poisson zèbre breveté et internationalement reconnu, fournissant ainsi de nouvelles preuves scientifiques pour le développement de produits ciblant la santé des articulations, la nutrition sportive et le vieillissement en bonne santé.

Backed by third-party research, Natural Field continues to strengthen its scientific evidence portfolio for joint health and healthy aging. Visit us at Booth E4E38 to discover our latest research achievements and innovative ingredient solutions.

L'étude a évalué une série de combinaisons d'ingrédients innovants comprenant de la glucosamine, du sulfate de chondroïtine, de l'alpha-cétoglutarate de calcium (Calcium AKG), de la vitamine D3, de la vitamine K2 et des ginsénosides rares. Dans les conditions expérimentales, les dix groupes d'échantillons ont présenté une activité de réparation du cartilage significative dans le modèle de lésion du cartilage du poisson zèbre. Selon les conclusions de l'étude, dans les conditions expérimentales de la phase I, les dix échantillons ont montré des effets de réparation du cartilage, comme en témoignent l'augmentation de l'intensité de la fluorescence du cartilage et l'amélioration de la mobilité. Dans l'évaluation de la réparation du cartilage, plusieurs échantillons ont démontré des effets de réparation supérieurs à ceux du contrôle positif, le sulfate de chondroïtine sodique. Parmi eux, l'échantillon 5 s'est révélé le plus performant, avec un taux de réparation des lésions du cartilage de 55 %. Dans l'évaluation du comportement locomoteur, l'échantillon 5 a atteint une efficacité de réparation de 106%.

Sous l'effet du vieillissement de la population mondiale et de l'expansion continue du marché de la santé et du bien-être, la santé des articulations est devenue l'une des catégories à la croissance la plus rapide dans l'industrie des compléments alimentaires. Les consommateurs recherchant des solutions de santé fondées sur des preuves, la demande d'ingrédients naturels scientifiquement validés continue d'augmenter dans les domaines de la santé des articulations, de la mobilité et du vieillissement en bonne santé.

Natural Field continue d'élargir son portefeuille de solutions en matière de nutrition et de bien-être, tout en renforçant sa base de preuves scientifiques par le biais de recherches et de validations menées par des tiers indépendants. Au CPhI China 2026, l'entreprise présentera ses derniers résultats de recherche et ses ingrédients innovants au stand E4E38 à Shanghai.

Les visiteurs auront l'occasion d'explorer le potentiel d'application des ingrédients fonctionnels de Natural Field dans les domaines de la santé des articulations, de l'anti-âge et des solutions de vieillissement en bonne santé. L'entreprise se réjouit également de rencontrer des clients, des partenaires et des experts de l'industrie du monde entier afin d'échanger des informations sur les tendances du marché, l'innovation technologique et les possibilités de collaboration future.

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