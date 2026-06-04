Natural Field stellt auf der CPHI China 2026 gemeinsame Gesundheitsinnovationen und neue Forschungsdaten vor

XI'AN, China, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Natural Field gab kürzlich den Abschluss einer Phase-I-Funktionsbewertungsstudie zu Inhaltsstoffen bekannt, die die Gesundheit der Gelenke und die Knorpelreparatur unterstützen sollen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Inhaltsstoffe der Formulierung eine signifikante Knorpelreparaturaktivität in einem international anerkannten, patentierten Zebrafisch-Knorpelverletzungsmodell aufwiesen, was neue wissenschaftliche Erkenntnisse für die Entwicklung von Produkten für die Gelenkgesundheit, Sporternährung und gesundes Altern lieferte.

Backed by third-party research, Natural Field continues to strengthen its scientific evidence portfolio for joint health and healthy aging. Visit us at Booth E4E38 to discover our latest research achievements and innovative ingredient solutions.

In der Studie wurde eine Reihe innovativer Inhaltsstoffkombinationen mit Glucosamin, Chondroitinsulfat, Calcium-Alpha-Ketoglutarat (Calcium AKG), Vitamin D3, Vitamin K2 und seltenen Ginsenosiden untersucht. Unter den experimentellen Bedingungen zeigten alle zehn Probengruppen eine signifikante Knorpelreparaturaktivität im Zebrafisch-Knorpelverletzungsmodell. Den Schlussfolgerungen der Studie zufolge zeigten alle zehn Proben unter den Versuchsbedingungen der Phase I Knorpelreparatureffekte, die sich in einer erhöhten Fluoreszenzintensität des Knorpels und einer verbesserten Beweglichkeit zeigten. Bei der Bewertung der Knorpelreparatur zeigten mehrere Proben im Vergleich zur Positivkontrolle, Natriumchondroitinsulfat, eine bessere Reparaturwirkung. Unter ihnen zeigte Probe 5 die beste Leistung und erreichte eine Reparaturrate von 55 % bei Knorpelverletzungen. Bei der Bewertung des Bewegungsverhaltens erreichte Probe 5 eine 106%ige Reparaturwirksamkeit.

Angetrieben durch die Alterung der Weltbevölkerung und die kontinuierliche Expansion des aktiven Gesundheits- und Wellnessmarktes hat sich die Gelenkgesundheit zu einer der am schnellsten wachsenden Kategorien innerhalb der Nahrungsergänzungsbranche entwickelt. Da die Verbraucher nach evidenzbasierten Gesundheitslösungen suchen, steigt die Nachfrage nach wissenschaftlich validierten natürlichen Inhaltsstoffen in den Bereichen Gelenkgesundheit, Mobilität und gesundes Altern weiter an.

Natural Field baut sein Portfolio an Ernährungs- und Wellness-Lösungen weiter aus und stärkt gleichzeitig seine wissenschaftliche Evidenzbasis durch unabhängige Forschung und Validierung durch Dritte. Auf der CPhI China 2026 wird das Unternehmen am Stand E4E38 in Shanghai seine neuesten Forschungsergebnisse und innovativen Inhaltsstoffe vorstellen.

Besucher haben die Möglichkeit, das Anwendungspotenzial der funktionellen Inhaltsstoffe von Natural Field in den Bereichen Gelenkgesundheit, Anti-Aging und gesundes Altern zu erkunden. Das Unternehmen freut sich auch darauf, sich mit Kunden, Partnern und Branchenexperten aus aller Welt über Markttrends, technologische Innovationen und zukünftige Kooperationsmöglichkeiten auszutauschen.

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